Кроссоверы Changan продают в России с огромными скидками

Changan начал распродавать гибридные Uni-K iDD 2023 года выпуска с рекордными прямыми скидками. Теперь автомобиль можно купить за 4 319 900 рублей. Таким образом, они стали стоить на 700 тысяч дешевле, чем модели 2024 года, у которых аналогичная выгода составляет 200 тысяч рублей.

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По условиям программы Changan-Finance «дополнительной выгодой» называется прямая скидка, получить которую возможно только при условии полной оплаты покупки без привлечения субсидированных кредитов, пишут «Автоновости дня».

Премьера кроссовера Changan Uni-K iDD на российском рынке прошла в конце декабря прошлого года. Дилеры начали получать его в начале 2025 года. Переднеприводный автомобиль имеет гибридную систему Intelligent Dual Drive, которая объединяет электродвигатель мощностью 150 «лошадей» и полуторалитровый 166-сильный бензиновый турбомотор с суммарной отдачей 316 лошадиных сил и 585 Нм крутящего момента. Трансмиссией выступает шестиступенчатая роботизированная коробка передач.

Электромотор работает в паре с LFP-батареей емкостью 30,7 киловатт-часа, которая адаптирована под российский климат и имеет контур автономного терморегулирования. При быстрой зарядке трёхкомпонентная батарея с 20 до 80% заряжается за 30 минут, а при подключении к бытовой электросети в домашних условиях полная зарядка возможна за почти 4 часа.

Запас хода автомобиля только на электричестве — 135 километров, но при полном топливном баке и максимальном заряде батареи — до одной тысячи километров.