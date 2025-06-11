В России рекордно подешевел внедорожник Oting Paladin

В России подешевел китайский рамный внедорожник Oting Paladin, сообщает портал «Автоновости дня».

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Так, все комплектации автомобиля можно купить теперь со скидкой 700 тыс. рублей. В частности, автомобиль в самой доступно версии «Делюкс» 2WD стоит с учетом скидки 3,1 млн рублей. Самая дорогая комплектация «Престиж» 4WD с дисконтом выйдет в 3,8 млн рублей.

Продажи Oting Paladin в России начались в феврале 2024 года.

Внедорожник имеет габариты 4882х1850х1815 мм и колесную базу 2850 мм. Во всех версиях модель оснащается двухлитровым турбомотором Mitsubishi 4K31 мощностью 228 л.с. (360 Нм). Он сертифицирован под топливо АИ-92 и выше. Paladin получил автоматическую коробку передач.

Внедорожник доступен в четырех комплектациях. В базовую заднеприводную версию входят светодиодная оптика, 12-дюймовый экран мультимедиа и шесть динамиков, беспроводная зарядка для смартфона, люк с электроприводом, парктроники, система кругового обзора с отображением обстановки под автомобилем и прочее.

Ранее сообщалось, что Geely Tugella под маскировочным брендом Knewstar подешевел на 500 тысяч рублей.