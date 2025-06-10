Сколько теряют в цене битые Geely и Belgee

В рамках исследования, проведенного специалистами компании Migtorg, был осуществлен анализ динамики продаж и ценовой политики в сегменте автомобилей китайских брендов. Основное внимание уделялось двум ключевым игрокам на рынке - Geely и Belgee. Несмотря на то, что оба бренда предлагают схожие модели, между ними наблюдаются существенные различия в уровне спроса и рыночной стоимости на вторичном рынке, особенно в сегменте битых машин.

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По данным компании, медианная цена закрытия лота Geely составляет около 937 тысяч рублей, при этом на платформе было реализовано 853 машины этой марки. В статистику вошли основные модели - Coolray и Atlas, выпущенные в период с 2021 по 2023 год, за исключением категории "тотал", когда ТС повреждено более чем на 50%.

В то же время автомобили Belgee, собранные в Беларуси, представлены значительно меньшим количеством сделок - всего 98 лотов, при средней цене около 735 тысяч рублей.

Geely теряют в цене около 62%, в то время как Belgee - около 71%. Отдельно стоит отметить и срок продажи: в среднем объявления о продаже белорусских кроссоверов закрываются на 12% дольше.

Спрос на новые Belgee объясняется в первую очередь более доступной ценой у официального дилера: модель X50 предлагается от 1 939 990 рублей, тогда как аналогичный Geely Coolray стартует от 2 414 990 рублей. Однако при последующей реализации на вторичном рынке эта экономия нивелируется из-за низкого спроса и меньшей ликвидности.

Как сэкономить на ТО

Ранее "РГ" рассказывала о том, что на заводе Belgee в Беларуси был выпущен 100-тысячный автомобиль.