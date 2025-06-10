В РФ прошла встреча Mazda и дилеров: что это значит

По данным российских СМИ, компания "Мазда Мотор Рус" на закрытой встрече с дилерами обсуждала вопрос официальных поставок автомобилей Mazda в Россию.

© Пресс-служба Mazda

В пресс-службе "Мазда Мотор Рус" на запрос "Российской газеты" ответили, что предпочитают не комментировать данную информацию, сославшись на её неофициальный статус.

Но что всё это может значить? Во-первых, следует разграничить Mazda и её официальное присутствие, как бренда на нашем рынке, как это было по 2022 год, и деятельность частной компании, которая решила централизованно ввозить в страну авто, сделав это своим специалитетом.

Примерно по такой же схеме работает концерн Sinomach Auto, который ввозит в РФ официально автомобили марок Li Auto и Rox, обеспечивая при этом поддержку владельцев. Другой пример - Honda, автомобили этой марки диcтрибутирует в РФ компания "Мотор-Плейс".

Но если "Мазда Мотор Рус" действительно встречалась с дилерами, то интересно узнать, на каких условиях будут продаваться Mazda в РФ: гарантия, сервис, обновления, русификация - все эти аспекты.

Автомобили с большой долей вероятности будут поставляться из Китая.

На данный момент на официальном сайте Mazda представлено две модели: CX-5 и CX-50. И, скорее всего, "Мазда Мотор Рус" будет "заходить" с них. CX-5 представлен с моноприводом, с МКП и 6-скоростным "автоматом", CX-50 - только с автоматической КП. Двигатель у моделей одинаковый: двухлитровый атмосферник Skyactiv мощностью 155 л.с.

Ранее "РГ" рассказала о запуске нового бренда MZD: "Мазда Мотор Рус" создала его для представления линейки масел и запчастей для автомобилей Mazda.