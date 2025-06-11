Почему поправки о спецтранспорте в ПДД вызвали ожесточение автовладельцев

В автомобильном сообществе активно обсуждается разработанный Минтрансом России проект изменений в Правила дорожного движения. В частности, эксперты обращают особое внимание на ужесточение требований к водителям, к которым приближаются автомобили скорой помощи, пожарных машин, полиции и прочего спецтранспорта с включенными свето-звуковыми сигналами.

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В ныне действующем законодательстве предусмотрена такая обязанность водителя "уступить дорогу", но она дополняется уточнением "не двигаться, не совершать маневры, не изменять скорость".

Грубо говоря, водитель, увидев за собой скорую, должен тупо остановится в полосе. А все остальное - задача водителя скорой.

Как поясняет в письме его автор, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, безусловно, зафиксированная в ПДД обязанность автовладельцев предоставить преимущество в движении автомобилям, относящимся к экстренным службам и ведомствам, обоснована самой спецификой их деятельности. И с этой точки зрения, не вызывают вопросов новшества, связанные с необходимостью дополнительно обеспечить приоритет каретам скорой помощи, пожарным, спасателям, полиции, спецслужбам и прочим. Однако значительное расширение списка такого спецтранспорта за счет автомобилей чиновников и охраняемых лиц, которым положен автомобиль со спецсигналом, а также ужесточение санкций к участникам дорожного движения за несоблюдение соответствующих требований, провоцирует определенное недопонимание среди автомобилистов.

С учетом изложенного, а также ввиду безусловной актуальности темы, непосредственно затрагивающей 50-миллионную армию российских автомобилистов, - говорит Ярослав Нилов, - представляется целесообразным провести предварительное, более широкое и публичное обсуждение данных поправок в ПДД. В качестве одного из вариантов экспертных площадок предлагаю рассмотреть возможность организации такого обсуждения в рамках тематических мероприятий в Государственной Думе - с участием депутатов профильных комитетов, представителей заинтересованных министерств, ведомств и экспертных сообществ.