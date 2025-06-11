Стали известны самые популярные мотоциклы на российском рынке

По данным аналитиков, россияне интересуются мототранспортом также, как и в январе — мае прошлого года. Средняя стоимость нового мотоцикла в первые пять месяце года составила 199 тысяч рублей.

© Quto.ru

В «пятёрку» самых популярных мотобрендов по итогам отчётного периода вошли модели Kayo (9,4% от интереса), Regulmoto (5,9%) и Motoland (5,1%). Наибольшую популярность среди пользователей платформы вызывал питбайк Kayo Basic TT140 и эндуро-байк Kews K16 NB300, а также питбайки Sharmax Sport 145, Ataki Prime 125 и турэндуро Ataki Carrera 300, сообщают «Известия».

На вторичном рынке зафиксирован рост популярности мототехники в сравнении с тем же периодом прошлого года — на 18,1%. Средняя стоимость мотоцикла с пробегом за пять месяцев этого года составила 126 тысяч рублей.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Чаще всего россияне интересовались байками Honda (8,7%), Kayo (7,4%) и Yamaha (6,1%). Самым популярным на вторичном рынке стал мотоцикл среднего класса ИЖ «Планета-5». Следом идут эндуро Kews K16 NB300, ИЖ «Юпитер-5», мопед Alpha RX 50 и компактный кроссовый мотоцикл Kayo K1 250 MX.