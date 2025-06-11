Для езды на электросамокате в Кыргызстане потребуются права и госномер

Депутаты парламента Кыргызстана разработали и вынесли на общественное обсуждение поправки в закон о дорожном движении. Согласно предложенным изменениям, передвигаться на так называемых средствах индивидуальной мобильности (СИМ) - скутерах, мопедах, электросамокатах - можно будет только после их регистрации в уполномоченном госоргане, получения госномера и прав соответствующей категории. По мнению народных избранников, это поможет навести порядок в данной сфере, так как сегодня ее "нормативное регулирование отстает от реальной практики".

© Российская Газета

Бардак на тротуарах

Инициатором поправок стал депутат Дастан Бекешев. По его словам, к нему в последнее время обращаются избиратели с жалобами на "самокатчиков", которые все чаще создают угрозу для безопасности пешеходов. "На тротуарах - настоящий бардак. И будет еще хуже, если не принять меры. В наши дни каждый может купить мопед или электросамокат и гонять по улицам", - пояснил нардеп.

Что конкретно он предлагает? Поправки в некоторые статьи закона о дорожном движении КР. Во-первых, собственник средства индивидуальной мобильности будет обязан зарегистрировать его и получить госномер установленного образца. Однако в данном случае речь идет не обо всех СИМ. "Государственной регистрации и перерегистрации подлежат транспортные средства, включая тракторы, самоходные технологические машины, прицепы и полуприцепы, буксируемые транспортными средствами, мотоциклы, мопеды, скутеры, электроскутеры и другие средства индивидуальной мобильности, если они соответствуют одному из следующих критериев: максимальная конструктивная скорость составляет или превышает 50 км/час; объем двигателя внутреннего сгорания составляет или превышает 50 кубических сантиметров; мощность электродвигателя составляет или превышает четыре киловатта", - говорится в представленном законопроекте.

Во-вторых, установят возрастные цензы. Достигшие 14 лет должны будут получать права категории "АМ" для управления "мопедами, скутерами, электроскутерами и иными средствами индивидуальной мобильности с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров или мощностью электродвигателя до четырех киловатт и максимальной конструктивной скоростью более 30 км/час, но не превышающей 50 км/час". А при достижении 18 лет (сейчас 16) водительское удостоверение потребуется для управления "мотоциклами с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 кубических сантиметров, и максимальной мощностью, не превышающей 11 кВт (легкие мотоциклы)".

По мнению Дастана Бекешева, эффективность предложенных мер подтверждает международная практика. "Категория AM с 14 лет действует в странах Европы. В Казахстане и Узбекистане права и регистрация требуются на все виды СИМ, превышающих определенные параметры. Это снизит аварийность, обеспечит защиту пешеходов и адаптирует отечественное законодательство к современным условиям и международным нормам", - говорится в документе.

Пешеходы и СИМ

Инициатива парламентария - не первая попытка навести порядок в указанной сфере. В 2024 году президент КР Садыр Жапаров подписал закон, который ввел такие понятия, как "пешеход" и то самое "средство индивидуальной мобильности". К последним теперь относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства. А пешеход - это "лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие СИМ, велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и другие транспортные средства".

Тогда же в новой редакции была изложена статья 190 Кодекса о правонарушениях. Теперь нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим СИМ, влечет наложение штрафа в размере тысячи, а если же это произошло в состоянии опьянения - трех тысяч сомов.

Помогло ли это? Не особенно. О чем говорят многочисленные гневные посты на популярных городских интернет-форумах. Люди жалуются на летающих по тротуарам самокатчиков и скутеристов, на милиционеров, которые не спешат прекратить это безобразие. В МВД признают существование проблемы и заявляют, что решают ее.

По данным министерства внутренних дел КР, в 2024 году в Бишкеке произошло более 200 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов, скутеров и мопедов. "Основная причина - несоблюдение ПДД при управлении мобильным средством передвижения. Сейчас, если самокатчики или скутеристы нарушают правила, мы их штрафуем, а технику водворяем на штрафстоянку", - заверили в столичном управлении Патрульной службы милиции.

Метр от обочины

А что по этому поводу думают в компаниях, предоставляющих услуги по прокату СИМ? Стоит отметить, что в 2024 году в КР ввезли более 200 тысяч электрических самокатов и мопедов, для управления которыми пока не нужны никакие документы. Так вот, в компаниях говорят, что со своей стороны делают все от них зависящее для исправления ситуации.

По словам представителя одного из крупных прокатчиков Толубая Маткеримова, все правила прописаны в мобильных приложениях их компаний. "Если есть специальные дорожки, то ехать надо по ним. Если нет, то по крайней правой полосе дороги. Там у нас есть метр от обочины. Кроме того, существуют правила, по которым в местах скопления людей надо ездить со скоростью не больше 10 километров в час. В парках то же самое", - пояснил он.

В компаниях говорят, что всегда готовы идти на сотрудничество в вопросах безопасности, которые являются приоритетными. В мэрии Бишкека в свою очередь заявили, что именно муниципалитет заставил прокатчиков снизить максимальную скорость самокатов.

Введение полного запрета на использование электросамокатов и других мобильных средств передвижения -это в прошлом году предлагали сделать депутаты парламента КР - не выход из ситуации, считают независимые эксперты. СИМ - это крайне удобный и эффективный способ передвижения в условиях постоянных пробок на дорогах. Однако в случае с Бишкеком есть много вопросов, на которые необходимо дать ответы, и как можно быстрее.

Кстати

О том, на каких условиях предоставляются в аренду электросамокаты, корреспонденту "РГ" рассказали в одной из компаний-прокатчиков.

Арендовать самокат можно в специальном приложении. После бронирования пользователи получают 10 минут бесплатного времени на то, чтобы дойти до него. Стоимость поездки начинается с восьми сомов за минуту. Оплата будет списана с карты, привязанной к приложению.

Для аренды доступны самокаты, максимальная скорость которых - 25 км/час. Они автоматически замедляются в зонах, где много людей. Это районы, где пешеходов особенно много.

Перед первой поездкой в приложении появляется короткая инструкция о том, как управлять самокатом и ездить безопасно. "Электросамокаты в Бишкеке могут стать удобным и экологичным решением для передвижения по городу, помочь разгрузить трафик. Однако для их эффективного использования необходимо соблюдение мер безопасности. Поэтому в приложении мы регулярно напоминаем о правилах безопасного использования самокатов", - отметил руководитель компании Тилек Сулайманов.

Для безопасного и комфортного управления электросамокатом на нем должно быть не больше одного человека. Арендовать и кататься можно с 18 лет.