Названы самые маржинальные авто

Российский "бюджетник" и японский седан бизнес-класса признаны самыми маржинальными моделями в апреле, говорится в исследовании "Авто.ру Бизнес".

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В рамках анализа было проведено сравнение средней стоимости автомобилей у частников и цены, по которой продают эти же машины дилеры. Так, для получения максимальной выгоды с "Камри" седан нужно купить в Северо-Западном федеральном округе и перепродать в Сибири или на Северном Кавказе. Lada Granta дешевле всего продают частники в Поволжском ФО, а охотнее за большие деньги покупают в Северо-Кавказском федеральном округе.

Специалисты отметили, что по сравнению с прошлым срезом, проведенным в августе 2024 года, ситуация на рынке значительно поменялась. Раньше наиболее маржинальными были иномарки среднего и премиум-класса из Европы. Доходность при выкупе в одном регионе и перепродаже в другом могла составлять 39%. В апреле 2025 года премиум практически отсутствует, широко представлены российские и китайские модели, а уровень доходности достигает 29%.

"Такие изменения напрямую связаны с общей ситуацией на рынке: так как заёмные средства стали значительно дороже, при продаже дилеры делают ставку на оборачиваемость. То есть на модели, которые будут продаваться быстрее, - пояснила Алёна Иноземцева, директор по развитию и продажам "Авто.ру".

Также к причинам изменения ситуации с перепродажей эксперт отнесла тот факт, что "европейца" в хорошем состоянии теперь найти сложнее: "если раньше их количество измерялось десятками внутри макрорегиона, то сейчас это единицы, и в топ-3 моделей по округам они не вошли".

В Центральном федеральном округе потенциальная прибыль при продаже Lada Granta и Lada Xray, выкупленным в Приволжском ФО, может составить до 10%. К числу выгодных вариантов эксперты отнесли Hyundai Solaris из Северо-Западного федерального округа - можно заработать до 5%.

На Северном Кавказе выгоднее всего продавать отечественные авто и "японцев": Lada Granta, Lada Vesta и Toyota Camry.

Для дилеров из СЗФО автомобилями с наибольшей доходностью стали также Lada Granta и Xray, Kia K5, выкупленные в ПФО.

В Сибирском федеральном округе наиболее выгодными для продажи авто, выкупленных в других регионах, оказались Lada Largus из Южного федерального округа и Toyota Camry из Северо-Западного федерального округа. Прибыль может составить 29% и 22% соответственно. Неплохо можно заработать на Lada Granta из Поволжского ФО и Hyundai Solaris из Северо-Кавказского ФО.

На юге России до 18% доходности у Lada Granta из ПФО, до 7% можно заработать на Solaris, Polo и Geely Coolray из центральных регионов.

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На Урале можно выгодно продать Lada Xray, выкупленную в ПФО (+12%), Chery Tiggo 7 Pro Max и Geely Atlas Pro из ЦФО (+11% и +5%).

В Приволжском федеральном округе наиболее выгодно продавать Renault Logan и Toyota Camry из Северо-Западного ФО - до 11% прибыли, и Hyundai Santa Fe, выкупленный в УФО - до 9%.