Перечислены самые шедевральные концепт-кары Alfa Romeo

Alfa Romeo — вечно страдающая красавица с кучей проблем. Вот, например, спортседан Giulia Quadrifoglio. Едет фантастически, но надежность… Парни из журнала Car and Driver не дадут соврать, тестовый экземпляр их просто замучил поломками. И это только один из примеров, хотя, как по мне, итальянской технике можно многое простить. «Альфа» постоянно живет в состоянии зловещей неопределенности, однако умудряется строить машины, которые оставляют в душе глубокий след. О выдающихся серийных мы непременно расскажем, а начнем с классных и необычных концепт-каров от разных карроцерий. Критерии отбора? Как всегда личное чувство прекрасного!

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ALFA 40/60 HP Aerodinamica (1914 год)

В фирменном миланском музее хранится поразительный экспонат — торпеда с иллюминаторами на колесах. Она появилась давным-давно, бренда «Альфа Ромео» как такового еще не было, а компания носила название ALFA (Anonima Lombarda Fabbrica Automobili). Чудо-машина построена ателье Carrozzeria Castagna из спорткара 40/60 HP по заказу местного графа Марио Рикотти. Чем не идеальный автомобиль стимпанк-семьи для выездов на пикник?

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Название прототипа говорящее — перед вами изыскания более чем вековой давности на тему аэродинамики. Надо заметить, весьма результативные: благодаря форме специальный 40/60HP получился шустрым. Если исходник с 70-сильным четырехцилиндровым гигантом объемом 6,1 литра развивал 125 км/ч, то Aerodinamica шла колесо в колесо с гоночной версией и выжимала аж 139 км/ч.

Alfa Romeo Canguro (1964 год)

Кто сказал, что биодизайн — явление из девяностых? Посмотрите на красивейшее «кенгуру» (так с итальянского переводится Canguro) авторства Джорджетто Джуджаро. В те времена маэстро трудился в ателье Bertone. Вскоре после рождения концепта он перешел в Ghia, а затем открыл собственную карроцерию Italdesign. Canguro по праву может считаться эксклюзивом в квадрате — в его основу лег лимитированный спорткар Alfa Romeo Giulia TZ (Tubolare Zagato, 112 штук) с автографом Эрколе Спады из Zagato.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Шоу-кар унаследовал у TZ пространственную раму и 114-сильную двухвальную «четверку» объемом 1,6 литра и пятиступенчатую механическую коробку передач. Изящный кузов изготовлен из стеклопластика, лобовое стекло вклеено, что на тот момент было передовым нетривиальным решением. Масса смехотворная — всего-навсего 650 кг. Судьба Canguro сложилась непросто — на треке Monza она столкнулась с Chevrolet Testudo, еще одним концептом Bertone и долго простаивала без дела. В итоге ее восстановил владелец Gallery Abarth Сиро Косака. На выставке Ville d’Este Concours d’Elegance 2005 триумфальное возвращение отмечено премией Best of show («Лучший экспонат выставки»).

Alfa Romeo Iguana (1969 год)

Следующие три концепта объединяет родство с легендарной Alfa Romeo 33 Stradale. Одним из самых знаменитых и удачных шоу-каров на шасси среднемоторной «тридцать третьей» небезосновательно считается Carabo (автор — Марчелло Гандини, Bertone), и о нем мы рассказывали. Ну а на сей раз вспомним другие машины.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

«Игуана» стала первой Alfa Romeo, созданной Джуджаро в должности своей собственной карроцерии Italdesign. И первым концептом на базе 33 Stradale с обычными, а не подъемными дверьми. Эта деталь усиливает ощущение готовности к мелкосерийному производству, до которого автомобиль так и не доехал.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Без новаторских идей тоже не обошлось. Они проявились в интегрированном спойлере между плоскостями хвостовой части и стеклянном куполе кабины, поэтому интерьер легкий, воздушный и светлый. Кстати, если внешность Iguana вдруг показалась вам подозрительно знакомой, то это неспроста. Мотивы передней части пригодились для Maserati Merak и Bora, а профиль «хвоста» и фонари частично воплотились в Alfa Romeo Alfetta GT.

Alfa Romeo 33/2 Coupe Speciale (1969 год)

На фоне строгой Iguana лимонно-желтый суперкар Леонардо Фиораванти (Pininfarina) - космический пришелец и мечта Спиди-гонщика. А теперь главный прикол. Думаете, автомобиль приснился художнику, словно дар самого провидения, и сразу после пробуждения тот набросал эскиз парой-тройкой штрихов? Ага, сейчас! 33/2 Coupe Speciale во многом повторяет представленный годом ранее концепт Ferrari 250 P5. Идея фактически прежняя, но исполнение более дикое и безумное.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Деталировка тоже своеобычная, подъемные двери с гидравлическим приводом и «слепая» головная оптика добавляют шарм. Первоначально 33/2 Coupe Speciale планировался как вариант исследования аэродинамики для Ferrari, но старик Энцо его не оценил, сравнив со… свечей. Лечебной, а не той, которую поджигают. Пришлось наклеить на концепт-кар герб Alfa Romeo.

Alfa Romeo Navajo (1976 год)

Последняя интерпретация 33 Stradale увидел свет спустя годы после окончания карьеры донора. Так уж сложилось, что шоу-кары той эпохи часто сравнивают с космолетами. Знаем, научно-фантастические аналогии порядком набили оскомину, но в случае с Navajo без них не обойтись. Творческие поиски увели Bertone куда-то в самый центр Млечного пути, не иначе!

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Концепт имени североамериканского индейского племени сложно назвать красивым или изящным, но уровень его экстравагантности зашкаливает! Не хватает лишь крыльев и сопла реактивного двигателя. Обратите внимание на передние фары — они выдвигаются не сверху, а расположены по бокам, в крыльях.

Alfa Romeo Alfetta Spider (1972 год)

Строгая элегантная тарга от Pininfarina выглядит почти полностью готовой к постановке на конвейер. Так и есть — она намекала на преемника Duetto Spider и являлась этаким стилистическим упражнением на тему новых американских правил безопасности для открытых моделей. От себя заметим — упражнением блистательным! Профиль отлично подходит для получения истинного эстетического удовольствия. Оцените переходящую в лобовое стекло линию капота и идеальные пропорции!

© Stellantis

© Peter Bowyn / Flickr

© Peter Bowyn / Flickr

© Peter Bowyn / Flickr

Увы, фокус не удался, и Alfetta Spider навсегда осталась концептом. Ее зарубили, оставив на конвейере Alfa Romeo Spider на целых тридцать лет (производство длилось с 1966 по 1993 год). Кое-какие идеи перекочевали на серийную Lancia Gamma Coupe, хотя, конечно, от образа мало что сохранилось.

Alfa Romeo New York Taxi (1976 год)

Давайте по-честному, вы тоже подумали о какой-нибудь японской разработке типа старенького Nissan Vanette? История знает и такую «Альфа», причем появилась она не по сиюминутному желанию Джорджетто Джуджаро и Italdesign, а в рамках задачи Нью-Йоркского музея современного искусства. В качестве отправной точки взяли фургон Alfa Romeo F12 c 1,3-литровым двигателем и независимой подвеской спереди и сзади. Снаружи родство между машинами не читается абсолютно. Донор из середины пятидесятых, а такси пропитано итальянским духом семидесятых, однако в данном случае стайлинг — не главное. Он идет бонусом в комплекте с интересными компоновочными решениями.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

New York Taxi — очень компактный вэн на пятерых с продуманным и функциональным салоном. На дороге он занимает на целых 30% места меньше, чем здоровенный нью-йоркский кэб, не жертвуя внутренним пространством. Длина — 4054 мм, колесная база — 2299 мм. Все сиденья оснащены подголовниками, ремнями безопасности и подлокотниками. Особое внимание уделено пожилым и людям с ограниченными возможностями — задняя правая дверь сдвигается вбок, предусмотрена рампа для детских и инвалидных колясок.

Alfa Romeo Zeta 6 (1983 год)

На Женевском автосалоне 1983 ателье Zagato и Bertone устроили «творческую перепалку» на тему гипотетических гран-туреров Alfa Romeo. Проект Zagato создан на платформе инженерно изысканного спорткара Alfetta GTV6 — под капотом 2,5-литровый V6, коробка передач отнесена к задней оси (схема transaxle), задняя подвеска Де Дион.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Иногда Zeta 6 обвиняют в некоторой схожести с Porsche 928, и нельзя сказать, что эти претензии полностью лишены смысла. Шоу-кар действительно немного напоминает немецкое купе расширителями колесных арок и проемами боковых окон.

Alfa Romeo Delfino (1983 год)

Женевский шоу-кар Bertone позаимствовал платформу седана Alfa Romeo 6, колесная база идентична донору (2600 мм). Двигатель V6 Busso объемом 2,5 литра мощностью 158 л.с. Впрочем, технические подробности тут — дело десятое. Гораздо важнее идея — гран-туризмо с чистыми линиями и модным в те времена лаконичным футуризмом.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

К большому сожалению, «дельфин» так и не нырнул в бурные воды мировых рынков, но оказал влияние на продукцию восьмидесятых. Более того, им определенно вдохновлялись коллеги, рисовавшие уникальный Aston Martin V8 Zagato. На память приходит клиновидный Subaru XT и прочие машины в подобном стиле, хотя эти примеры нельзя назвать плагитатом — подобный стайлинг был тогда на пике популярности, и Delfino достоин считаться одним из лучших его образчиков

Alfa Romeo Scighera (1997 год)

Машины наподобие Navajo или 33/2 Coupe Speciale — чистой воды творческий экспромт. Скорее Земля налетит на небесную ось, чем подобные эксперименты попадут в мелкосерийную сборку. А вот алюминиевое купе Scighera c автографом Фабрицио Джуджаро из Italdesign, сына великого Джорджетто могло бы украсить фирменное меню.

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

© Stellantis

Причудливый союз прошлого и будущего — примерно так можно охарактеризовать Scighera (в переводе с итальянского — туман). Лобовое стекло а-ля гоночные «Альфы» 50-60-х годов гармонично вписан в образ с очевидным влиянием формульных болидов. Еще одна особенность — двери из двух половинок, своего рода сочетание обычных и подъемных половинок в крыше. Анатомия среднемоторная, но в шасси используются компоненты переднеприводного седана Alfa Romeo 164 и его трехлитровый V6, раздутый двумя турбокомпрессорами до 406 л.с. Коробка передач шестиступенчатая секвентальная, полным приводом поделилась Alfa Romeo 155. Снаряженную массу в 1447 кг автомобиль почти не ощущает. Разгон до сотни укладывается в четыре секунды, максимальная скорость — 299 км/ч. /m