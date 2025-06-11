В летнее время один из самых распространенных вопросов автолюбителей к мастеру на СТО: почему кондиционер в машине вдруг перестал работать в самый неподходящий момент? Руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин рассказал "Российской газете", почему опасно заправлять кондиционер на обочине.

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