Автоэксперт Субботин объяснил, почему опасно заправлять кондиционер на обочине
В летнее время один из самых распространенных вопросов автолюбителей к мастеру на СТО: почему кондиционер в машине вдруг перестал работать в самый неподходящий момент? Руководитель автосервиса Fit Service Андрей Субботин рассказал "Российской газете", почему опасно заправлять кондиционер на обочине.
"Большинство проблем с системой кондиционирования - следствие небрежного отношения водителей и неграмотного сервиса в мастерской. Главная ошибка автовладельцев - попытка сэкономить. Люди пользуются услугами заправки автокондиционеров на обочине дорог, что оборачивается проблемами. Казалось бы, что может пойти не так? Но вместо специального хладагента (фреона) "мастера" с обочины могут заправить систему, например, пропаном. Это именно тот газ, который используют в зажигалках. В лучшем случае это может закончится поломкой, в худшем - взрывом. Фреон в системе кондиционирования выполняет сразу несколько функций: он охлаждает воздух, обеспечивает нужное давление в системе и помогает маслу циркулировать по всем узлам. Важно понимать: каждый автомобиль имеет чётко заданный производителем объём хладагента. Перелив или недолив - одинаково плохо. Если уровень фреона снижен, компрессор - самый дорогой элемент системы - работает в перегрузке. Его поломка может обойтись в десятки тысяч рублей. А точная заправка и дозаправка системы требует использования специального профессионального оборудования, которого нет у гаражных станций и "мастеров" с обочины. Еще одна критичная ошибка - забывать про масло. Смазка в системе кондиционирования необходима так же, как моторное масло в двигателе. Без неё трущиеся элементы изнашиваются, а компрессор может заклинить. В норме масло должно меняться вместе с обслуживанием кондиционера, а это как минимум - раз в год", - отметил специалист.