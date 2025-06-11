В прошлом месяце в Россию ввезли 17,8 тысячи новых легковых авто, что на 74,2% меньше, чем в мае 2024 года. При этом 41% из этого объёма - ввоз по альтернативным каналам, сообщил глава "Автостата" Сергей Целиков в своём Telegram-канале.

"Существенное сокращение ввоза связано с двумя факторами. Первый это освоение местной сборки китайских автомобилей. Второй - сильная "затоварка" складов дистрибьюторов и дилеров: спрос по-прежнему существенно ниже предложения", - прокомментировал ситуацию эксперт.

В числе лидеров по официальным поставкам оказались Changan, на который пришлось 38% ввоза, Haval (11%) и GAC (8%).

По параллельному импорту чаще всего в РФ поставляли: Toyota (15%), BMW (9%), Geely (9%) и Lixiang (8%). Примечательно, что с 15 мая дистрибьютор Li Auto в РФ обещал поставить на паузу ввоз автомобилей марки по альтернативным каналам.

Больше всего в Россию везут из Китая - более 70% автоимпорта идёт оттуда. Киргизия заняла 9%, Южная Корея - 7%, Беларусь - 5%.

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Ранее "РГ" сообщала, что в мае импорт авто с пробегом в Россию вырос на 23%.