Почему в автомобилях исчезли поворотные форточки

Поворотные треугольные форточки — элемент, который до сих пор вызывает ностальгию у водителей со стажем. Эти небольшие стеклянные створки были неотъемлемой частью автомобилей советской эпохи: от ЗАЗ-965 до ВАЗ-2101 и даже ГАЗ-24. Сегодня же многие молодые автомобилисты даже не сразу поймут, о чём идет речь — форточки исчезли почти бесследно, уступив место новым инженерным и дизайнерским решениям.

Эксперт Сергей Колодочкин раскрыл, почему эта некогда повсеместная деталь исчезла из автомобильного дизайна. И дело тут не только в моде и эстетике — за исчезновением форточек стоят и вполне рациональные причины.

Почему форточки вообще появились

В 1960–80-х годах климат-контроль, кондиционеры и даже простая вентиляция в автомобилях были большой редкостью. Конструкторы искали способы улучшить комфорт в салоне минимальными средствами. Одним из таких решений и стали поворотные форточки — небольшие створки в передних дверях, которые можно было открывать независимо от основного стекла.

Приоткрытая форточка позволяла направить поток воздуха внутрь салона, не создавая сквозняка. Это было особенно важно при длительных поездках или в жаркую погоду. Кроме того, они помогали бороться с запотеванием стёкол, регулируя влажность внутри салона. Курильщики тоже оценили удобство — при открытой форточке дым вытягивался наружу, а дождь в салон почти не попадал.

Вот что говорилось об этом в официальной инструкции к «Жигулям» 1987 года выпуска:

«В холодную погоду рекомендуется приоткрывать поворотные стекла дверей, чтобы исключить застой холодного воздуха и ускорить его прогрев во всем салоне».

Как устроена была форточка

Технически поворотная форточка была непростой деталью. Чтобы она функционировала, требовалось наличие двух шарниров: один — у основания, другой — у передней стойки. Также нужна была запорная фурнитура: ручка с защёлкой, надёжно фиксирующая створку, и, чаще всего, кнопка для отпирания изнутри. Всё это усложняло конструкцию двери и увеличивало её стоимость.

Тем не менее, на тот момент такие решения были оправданы: они обеспечивали комфорт в условиях минимального оборудования. Однако с развитием технологий необходимость в подобных ухищрениях отпала.

Почему от них отказались

Со временем недостатки поворотных форточек начали перевешивать их достоинства. Основные причины отказа от них были следующими:

Сложность и дороговизна производства: из-за необходимости установки дополнительных элементов увеличивалась стоимость сборки и обслуживания.

Проблемы с аэродинамикой: форточки нарушали плавные линии кузова, создавали дополнительное сопротивление воздуху и шум в салоне.

Ненадежность и безопасность: со временем замки расшатывались, форточки самопроизвольно открывались на скорости, а также становились лёгкой мишенью для угонщиков. Нередко воры выламывали форточки или прогревали клеевые соединения сигаретами, чтобы попасть в салон.

Дизайн и мода: отказ от треугольников мгновенно «осовременивал» автомобиль. Даже без глобальных изменений кузова машины начали выглядеть строже и элегантнее, что пришлось по вкусу покупателям.

Таким образом, треугольные форточки начали исчезать с моделей, на которых еще не было кондиционеров. Пример — «Жигули» пятой модели (ВАЗ-2105) и Волга ГАЗ-2410, на которых уже отсутствовали поворотные форточки, несмотря на отсутствие климатической электроники.

Что заменило форточки

Современные автомобили оснащаются продвинутыми системами вентиляции, климат-контролем и кондиционерами, которые не только поддерживают комфортную температуру, но и эффективно борются с влажностью и запотеванием. Кроме того, появились электрообогревы стекол, улучшенные системы рециркуляции воздуха и фильтрации.

Сегодня пассажирам больше не нужно прибегать к хитростям с треугольными окошками. Всё, что раньше обеспечивала форточка вручную, теперь делают технологии — автоматически, эффективно и бесшумно.

Эпоха, ушедшая в историю

Поворотные форточки стали жертвой прогресса. Их исчезновение было неизбежным, но они по-прежнему остаются частью автомобильной истории. Кто-то вспоминает их с теплотой и лёгкой грустью — как элемент уюта и практичности в эпоху доцифровых автомобилей.

И хотя эти скромные треугольники уже не вернутся в массовый автопром, их вклад в развитие комфорта в автомобилях нельзя недооценивать. Это был шаг в правильном направлении — пусть и временный.