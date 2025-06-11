Чем грозит покупка авто с пробегом на заказ из-за границы

Наибольший интерес у россиян вызывают машины возрастом от 3 до 5 лет - они относительно "свежие" и на них действует сниженная ставка таможенного сбора. Эксперты рассказали, какие опасности могут поджидать клиентов, решивших купить авто с пробегом за рубежом.

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Несмотря даже на относительно небольшой возраст при покупке дистанционно крайне сложно оценить техническое состояние авто, сказал в беседе с "Автостатом" основатель сервиса безопасных покупок за рубежом "Terminal A" Юрий Тен. При этом риски большие: чаще всего клиенту необходимо сразу оплатить полную стоимость авто, а затем последовательно оплачивать различные сборы и логистику.

Директор направления автомобилей с пробегом ГК "БорисХоф" Николай Тимофеев назвал ещё несколько недостатков. Например, длительное ожидание: от нескольких недель до нескольких месяцев.

Также присутствует риск получить авто, повреждённый во время транспортировки, нарваться на мошенников, которые получат деньги и "кинут" с поставкой авто. Ещё нужно быть готовым к валютным рискам: цена на авто из-за рубежа фиксируется в валюте, поэтому за время ожидания стоимость транспортного средства в рублях может вырасти.

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Ранее "РГ" сообщила, что май ознаменовался ростом поставок автомобилей с пробегом из-за рубежа.