На модный GAC GX Traveller не действуют скидки
В 2024 году GAC GS8 стал самой популярной моделью бренда, поэтому локальное представительство решило подогреть интерес публики, этой весной выпустив новое исполнение Traveller.
За приставкой Traveller скрываются особое оформление передней части кузова, свтодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые колёса особого дизайна, а главное — багажный кофр на крышке багажника.
Под капотом автомобиля китайской марки разместился двухлитровый турбомотор мощностью 231 л.с. и 380 Н∙м, с которым сочетаются 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.
Как отмечает издание «Автоновости дня», новинка подорожала на 50 000 рублей: её актуальная стоимость составляет 4 999 000 рублей. И это самый дорогой вариант флагманского внедорожника.
А ещё GAC готовит российскую премьеру обновлённого GS8: дебют модели запланирован на ближайшее время.