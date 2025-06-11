На модный GAC GX Traveller не действуют скидки

В 2024 году GAC GS8 стал самой популярной моделью бренда, поэтому локальное представительство решило подогреть интерес публики, этой весной выпустив новое исполнение Traveller.

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За приставкой Traveller скрываются особое оформление передней части кузова, свтодиодные противотуманные фары, 20-дюймовые колёса особого дизайна, а главное — багажный кофр на крышке багажника.

Под капотом автомобиля китайской марки разместился двухлитровый турбомотор мощностью 231 л.с. и 380 Н∙м, с которым сочетаются 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

Как отмечает издание «Автоновости дня», новинка подорожала на 50 000 рублей: её актуальная стоимость составляет 4 999 000 рублей. И это самый дорогой вариант флагманского внедорожника.

А ещё GAC готовит российскую премьеру обновлённого GS8: дебют модели запланирован на ближайшее время.