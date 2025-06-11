Берегись автомобиля: как не купить "фейковую" машину в интернете

В условиях современного рынка, когда продажи даже на "вторичке" стоят и никто ничего не покупает, частные продавцы готовы предложить подержанные иномарки известных брендов по очень привлекательным ценам, однако потенциальные клиенту могут попасться на удочку мошенников. Несмотря на кажущуюся прозрачность и доброжелательность таких объявлений, за ними нередко скрываются сложные схемы обмана.

© Российская Газета

Мошенники используют различные тактики для привлечения внимания потенциальных покупателей. По мнению портала "Автовзгляд", одним из наиболее распространённых методов является создание иллюзии добропорядочного продавца, который ведет вежливое общение, делает профессиональные фотографии и демонстрирует стремление удовлетворить запрос клиента. Однако за этими внешними проявлениями скрывается тщательно продуманная стратегия манипуляции.

Злоумышленники применяют крайне простую, но чрезвычайно эффективную уловку, которая позволяет им успешно обманывать даже опытных и осторожных граждан.

На первый взгляд всё кажется идеальным. Просматривая объявления, клиент замечает "железного коня", о котором давно мечтали. Цена подходящая, фотографии не вызывают сомнений в их подлинности, а описание лота звучит так убедительно, словно его написали специально под запрос интересанта. Причина избавления от любимого авто всегда одна - переезд на новое место жительства или срочная потребность в деньгах. Вслед за этим злоумышленники начинают включать ту самую манипулятивную функцию, заверяя, что у них уже есть несколько клиентов на осмотр и единственным способом остановить выбор на одном из потенциальных клиентов может небольшой денежный залог в размере 5-10 тысяч рублей, после чего покупатель сможет приехать и осмотреть свой долгожданный седан или хэтчбек.

На многих масштаб данной суммы действует успокаивающе, поскольку они полагают, что солидные продавцы не будут заниматься мошенничеством ради такого небольшого сиюминутного заработка, что и является потенциальной ошибкой. Именно на этом и построена затея афериста.

Член Ассоциации юристов России, учредитель АК "Betrozoff и Законъ" Шон Бетрозов в беседе с порталом выразил мнение, что мошенничество в сфере размещения фиктивных объявлений является одним из самых распространенных правонарушений последних лет. Внешне очень сложно распознать в этой схеме состав преступления, так как на первый взгляд она выглядит как простая сделка между двумя гражданскими лицами.

Для добавления эмоциональной окраски объявлению некоторые злоумышленники среди фотографий автомобиля могут даже выложить отсканированные копии СТС и ПТС, чтобы придать своей реализации вид добропорядочности.

К сожалению, конец такой истории один - просьба перевести денежные средства по указанному номеру телефона или карты, договоренность о встрече на несуществующем адресе, выключенный телефон продавца и удаленное объявление с сайта бесплатных объявлений.

По словам специалиста, ключевой признак мошенничества - это значительное отклонение стоимости машины от рыночной цены. Если она продаётся на 15-20% дешевле, чем обычно, особенно без веских причин, это повод для беспокойства. Также стоит обратить внимание на настойчивые разговоры о "срочности" продажи.

Помимо этого, отказ от личной встречи до получения аванса также должен вызвать подозрения. Добросовестные продавцы всегда готовы продемонстрировать автомобиль лично, предоставив все необходимые документы.

Вместе с тем юрист настоятельно рекомендует проверить оригинальность фотографий через поисковики. Если они уже были использованы на других сайтах или форумах, то это значит, что машина в объявлении - фантом, а продавец вводит вас в заблуждение.

Для тех, кто уже стал жертвой преступления, Бетрозов советует без промедлений обращаться в полицию с заявлением о факте совершенного правонарушения, а также в свой банк с заявлением о мошенничестве. Если удастся сделать это по горячим следам - велика возможность вернуть деньги и наказать преступника.

Ранее "РГ" рассказывала о том, чем грозит покупка запчастей на маркетплейсах.