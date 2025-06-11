Автомобилям GAC пообещали сервисы «Яндекс Авто»

Для этого Яндекс адаптирует свою платформу под модели китайской марки, что позволит управлять «Картами», «Музыкой» и «Книгами» с экрана мультимедийной системы. Первым к экосистеме Яндекса подключат обновленный кроссовер GS8, но такие автомобили придется подождать — они поступят в продажу не раньше третьего квартала текущего года (июль-сентябрь).

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Сервисы смогут синхронизироваться с экосистемой Яндекса через Яндекс ID — так владельцы GAC получат доступ к сохраненным адресам, личным плейлистам и любимым трекам в «Музыке» и избранным аудиокнигам в «Книгах». «Аудитория только одних „Карт“ составляет 90 миллионов активных пользователей, — рассказали в Яндексе. — Теперь сервисы станут частью автомобилей GAC. Мы будем расширять список моделей бренда, в которые интегрируем нашу платформу».

https://quto.ru/gac/gs8/ii/suv5d

В компании добавили, что в будущем для моделей GAC станут доступны и другие технологии Яндекса, в том числе голосовое управление с виртуальным ассистентом Алисой.

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В GAC со своей стороны подчеркнули, что марке важно предлагать пользователям «безопасные, простые и удобные решения в автомобилях, функции дополнительного комфорта с понятным интерфейсом, голосовым управлением и возможностью персонализации».

GS8, который первым получит сервисы Яндекса, — это флагманский кроссовер GAC. Под капотом у него двухлитровый турбомотор мощностью 231 лошадиная сила, коробка передач автоматическая с восемью ступенями, а привод полный, с электромагнитной муфтой Borg Warner.

В 2019 году, когда GAC только вышел на российский рынок, GS8 стал его первой локальной моделью. В 2024-м до России добралась модель второго поколения, которая продается и по сей день. Кроссовер стоит от 4 099 000 рублей за базовую комплектацию до 4 999 000 рублей за специальное исполнение Traveller (цены указаны без учета скидок).

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