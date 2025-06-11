Петербуржцев попросили минимизировать поездки на личных авто в дни ПМЭФ

Петербургские власти напомнили, что с 18 по 21 июня в Северной столице состоится ПМЭФ-2025. В городском комитете по транспорту попросили граждан чаще пользоваться общественным транспортом, а не личными авто.

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«Просим вас временно минимизировать использование личных автомобилей для поездок по городу», – говорится в сообщении. Особенно это актуально для центральных районов и основных транспортных магистралей, уточняет издание «Мойка78».

Напомним, что в связи с масштабным событием в Петербурге с 13 июня введут ограничения движения транспорта.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что жителей Петербурга предупредили о транспортных ограничениях во время ПМЭФ-2025.