В России второй год растет количество угонов автомобилей

Год к году по итогам января-мая число заявленных угонов выросло в 1,3 раза, сообщает "АльфаСтрахование".

В топе марки Lada (лидирует с небольшим отрывом), Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ (в порядке убывания количества угонов). В аналогичном периоде 2024 года чаще всего угоняли Hyundai, Kia и Lada.

По регионам продолжает лидировать с большим отрывом Москва, за ней следует Санкт-Петербург. Также в топе регионов по угонам добавились "новички" - Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика. В прошлом году в этот рейтинг также входили Ставропольский край, Нижегородская область и Республика Карелия.

"Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery", - говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат "АльфаСтрахование".

Но росту количества угонов способствуют обстоятельства. Запчастей на рынке нет. А этот рынок надо как-то пополнять. У нас поставляются китайские машины и запчасти к ним. А что делать со старыми Renault, Toyota, Volkswagen, Nissan…Правильно, собирать запчасти с машин, которыми давно не пользуются. И если до 2022 года рынок был, то теперь его возмещают подержанными деталями с угнанных автомобилей. Поэтому количество угонов увеличилось.