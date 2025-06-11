Названы четыре ошибки, которые автомобилисты совершают в жару

Эксперты: летом кондиционер в машине не должен работать без передышки

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В жару автомобилисты часто совершают ошибки, которые сокращают срок службы автомобиля. О том, чего не следует делать, напомнили специалисты издания Pravda.Ru.

Перегрев двигателя

Многие игнорируют предупреждения о высокой температуре двигателя, что приводит к серьезным повреждениям, включая пробой прокладки ГБЦ.

Постоянная работа кондиционера

Если кондиционер работает без передышки, это изнашивает компрессор и увеличивает нагрузку на двигатель, снижая его ресурс. Поскольку на двигатель от компрессора идет дополнительная нагрузка, необходимо делать хотя бы небольшие паузы.

Парковка автомобиля под палящим солнцем

Это может привести к выгоранию лако-красочного покрытия и ускоренному износу резиновых уплотнителей. Портятся и материалы отделки салона – краска тускнеет, пластик деформируется и трескается.

Невнимание к износу шин и давлению

Неправильное давление и износ шин в жару могут стать причиной аварий и увеличенного расхода топлива. Если покрышки износились и имеют трещины, в жаркий день это грозит большой неприятностью – они могут взорваться. И если это произойдет на большой скорости, то может произойти серьезная авария.