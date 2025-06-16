Hongqi показала ультрароскошный автобус размером с ПАЗ-3205

На Гонконгском автосалоне 2025 премиум-бренд FAW неожиданно засветил новую конфигурацию однообъёмника Guoyue. В течение полутора лет автобус для партийной элиты КНР предлагали в вариантах с 17-, 19-, 20- или 23-местным салоном, но теперь показана самая роскошная модификация с 11+1. По уровню приватности и опций комфорта такой Hongqi Guoyue не уступает легковым минивэнам!

© Motor.ru

По размеру автобус премиум-бренда FAW сопоставим с советским ПАЗ-3205: длина «китайца» на 30 сантиметров больше, но по ширине новинка уступает 41 сантиметр. Изначально самой роскошной считалась 17-местная конфигурация, но теперь Hongqi добавил автобусу «лимузинную» перегородку с огромным телевизором, установил в пассажирской части салона всего десять кресел, из которых четыре мультиконтурные с обилием электрорегулировок.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Есть стационарные столики для работы и трапезы, встроенный холодильник, бар, шторки на окнах, ниша для зонтиков, контурная подсветка, отдельный кондиционер, динамики в духе кинотеатра и многое другое. Отделочные материалы богатые: есть деревянные вставки, пол мягкий, все сиденья и даже столики обшиты светлой кожей. Доступно две силовых установки: чисто бензиновая с V6 и последовательный гибрид с «турбочетвёркой».

Цена самой роскошной версии автобуса не уточняется, но новинка явно будет существенно дороже 17-местной конфигурации. Сейчас бензиновый Hongqi Guoyue стоит максимум 598 тысяч юаней (83 тысячи долларов), гибрид с запасом хода на электротяге до 82 километров (NEDC) — 707 тысяч юаней (98 тысяч долларов).