Названы десять дешевых спортивных автомобилей

Dodge Caliber SRT-4 2008 года выпуска возглавил рейтинг самых дешевых спортивных автомобилей с пробегом. Об этом сообщает портал HotCars, эксперты которого проанализировали данные о продажах машин.

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Под капотом Dodge Caliber SRT-4 установлен 2,4-литровый турбомотор, выдающий 285 л. с. Коробка передач — шестиступенчатая механическая (МКП). Второе место досталось выпущенному в 2004 году Dodge Neon SRT-4. Этот автомобиль приводится в движение 2,4-литровым двигателем мощностью 230 л. с. в сочетании с МКП.

На третьем месте находится Mazda Mazdaspeed 3 2010 модельного года. Силовая установка этого хетчбэка — турбомотор объемом 2,3 л. мощностью 263 л. с. Машина оснащена шестиступенчатой «механикой».

Далее следуют Ford Focus SVT 2003 года, Ford Focus ST 2014 года, Ford Fiesta ST 2014 года, Volkswagen Golf GTi 2015 года, Lincoln MKS Ecoboost 2016 года, Honda Civic Si 2018 года, Subaru Impreza WRX STi 2010 года.

До этого были названы самые ненадежные автомобили Toyota. Спортивное купе GR Supra оказалось самым проблемным автомобилем японской марки за последние 20 лет. Часто проблемы возникают с системой помощи при торможении и натяжителем ремней безопасности.

Также Toyota bZ4X считается наименее надежной новой моделью марки. Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стало качество болтов ступицы.

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