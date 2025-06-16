Представлен «уличный» грузовичок Ford F-150 Lobo

В США дебютировала особая модификация бестселлера в эстетике Street Truck. Акценты смещены в сторону поведения на дороге: задняя подвеска опущена на пять сантиметров, добавлен другой аэродинамический обвес, поменялась решётка радиатора. Lobo является дополнительным пакетом к восьмицилиндровому Ford F-150 в комплектации STX, доплата составит 4695 долларов, общая цена увеличится до 60 тысяч долларов.

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Палитра цветов Lobo сокращена до пяти: чёрного, белого, серого, красного и синего. Снаружи пикап проще всего узнать по другим фонарям, капоту с вентиляционными отверстиями, структуре передних ходовых огней во всю ширину кузова, логотипам Lobo на крыльях, 22-дюймовым антрацитовым дискам и заводскому антихрому. Пакет доступен только для пикапов с «двойной» кабиной.

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

© Ford

Повышение производительности не предусмотрено. Атмосферный 5,0-литровый V8 выдаёт те же 406 лошадиных сил и 556 Нм крутящего момента. Тяга передаётся через 10-ступенчатый автомат, есть полный привод. Тяговые возможности не пострадали, но за пределами асфальта Lobo окажется не таким способным. По сути, новый пакет можно приравнивать к заводскому тюнингу.

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Год назад линейку Lobo пополнил «младший» пикап Ford Maverick, и тогда доработки был более существенными. В США полагают, что актуальное поколение F-150 не уйдёт в отставку до 2028 года, поскольку разработка преемника задерживается.