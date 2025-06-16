В продаже появился ранний УАЗ «Головастик»

На классифайдах обнаружено необычное объявление: в Санкт-Петербурге готовы расстаться с моделью «451Д» 1961 года выпуска! Речь идёт о «Головастиках» для нужд народного хозяйства с задним приводом, однорядной кабиной и бортовым кузовом. Такие УАЗы выпускались с 1961 по 1982 год, то есть в продаже возникла одна из ранних машин. Цена экземпляра под реставрацию — 890 тысяч рублей.

© Motor.ru

На первый взгляд УАЗ-451Д мало чем отличается от ныне выпускаемого УАЗ-3303. Но на самом деле за шесть десятилетий грузовичок эволюционировал, и оригинальные детали найти не так-то просто. Из наиболее значимых деталей — кабина с другой маской, простая трансмиссия с задней ведущей осью, а под капотом карбюраторный двигатель рабочим объёмом 2,45 литра.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Продавец ничего не рассказал об истории автомобиля, но упомянул, что «Головастик» продаётся с ПТС. Судя по открытым данным, автомобиль в прошлый раз проходил регистрационные действия в июне 1998 года, получив номера Новосибирской области. Затем машина была в частной коллекции в Челябинске, а два года назад сменила хозяина и перебралась в Санкт-Петербург. Реставрацией никто из собственников не занимался.

Цену оценить сложно, ведь других подобных предложений нет. С одной стороны новый УАЗ-3303 у дилеров можно взять за 1,1 миллиона рублей, с другой стороны, ранние «Буханки» и «Головастики» чрезвычайно редки. Например, санитарный микроавтобус после реставрации недавно оценили в Болгарии в 42 тысячи евро (3,9 миллиона рублей).