Турбулентность: почему автомобиль трясет на ходу

Тёплая погода и открытие дачного сезона могут быть омрачены поведение доселе исправного, но отчего-то взгрустнувшего по весне «железного коня»: стоит скорости дойти до «трассовой», как удержать в руках руль, а во рту негодование — уже не получается. Трясёт! Почему комфорт поездки и спокойствие пассажиров, а, главное, водителя может быть нарушено столь нарочитым образом — на Quto.ru

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Летний выезд на дачу — ритуал, обойти который в России физически, теоретически и теологически невозможно. Так уж сложилось, что выходные любого летнего месяца — перманентный аргумент для активации шашлычно-грядочного сезона с обязательным внесением изменений в устройство «летних квартир». Вся страна красит заборы, закапывает рассаду и раздувает угли. Впрочем, до дачи ещё надо доехать, отстояв фирменную пробку на выезде, насладившись всеми видами ремонтных работ и торжественно заехав в последний магазин с самой длинной в нашей галактике очередью. А ещё на летней дороге всегда происходит сотня самых разных автомобильных недоразумений. Ничто не предвещало, но выезд из пробки и простор до самой может быть испорчен чудовищной тряской. Неужто, на бережно оставленной дорожниками «ступеньке» машина извергла из себя все детали подвески?

Как правило, всё намного проще, понятнее и легче в решении. Но сначала нужно остановиться, успокоиться и уже в размеренном ритме осмотреться. С высокой долей вероятности, причина будет оперативно найдена, а чтобы облегчить поиск — держите небольшой дайджест мелочей, способных заметно снизить уровень комфорта.

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Балансировка колёс

Отбалансированные колёса — это хорошо и вообще-то обязательно, но никаких гарантий, что баланс будет сохранён ровно до следующего шиномантажа ни один мастер не даст. Даже один утерянный грузик запросто испортит всю картину, придав колесу, а следом за ним подвеске, кузову и рулю в руках водителя крайне неприятный тремор. Как правило, он появляется на скорости свыше 60 км/ч. Как такое могло случиться?

Да очень просто: со временем, внутренняя сторона диска так же изнашивается, грузики на неё липнут всё хуже, а на приличной яме — просто отлетают. Где один — там и все. Заметить это несложно: как правило, след от крепления свинца остаётся, и видно его невооружённым глазом. Есть такое? Добро пожаловать на «шинку» — там всё и отремонтируют за небольшую сумму в твёрдой валюте.

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Вмятина на диске

Кажется, что колёсный диск — крепкий и надёжный. Но это только кажется — самое время перекреститься. На самом деле, память диск несложно, а если ещё и колесо было чуть подспущено — хватит и небольшой ямы. Осмотрев «круглое», вмятинку можно увидеть, списать на неё все горести, «подкинуть» запаску и спокойно доехать до дачи: выходные предстоят долгие, найдётся приятный полдень, чтобы доехать до ближайшего шиномонтажа, способного с этим вопрос помочь.

Со стальными дисками — всё просто: отстучали, придали форму, прокатали — и добро пожаловать. В качестве запасного — более чем. А вот с «литьём» и, тем более, ковкой — дело обстоит сложнее. Впрочем, стоит помнить: мы живём в России, где чинится и чинят вообще всё, а каждая вещь обречена служить до полного молекулярного распада. Колёсный диск — не исключение.

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Открученные болты

Затягивать болт или шпильку, в зависимости от конструкции ступицы, следует с определённым, установленным заводом-изготовителем усилием. Часто видели шиномонтажника с динамометрическим ключом? «Мастерком», он же гайковёрт, затянули и дальше пошли. В результате крепление колеса находится в двух положениях: захочешь — не открутишь, и само отвернулось. Более того, разные диски требуют разных же шпилек/гаек, чем многие автовладельцы откроено пренебрегают. В результате может случиться крайне неприятное событие — колесо отделиться от ступицы прямо в движении. Столкнувшись однажды с подобным, делюсь опытом: сразу оно не откручивается, сначала начинается странная вибрация и неприятности с рулевым управлением, которое отказывается передавать желаемое водителем на колёса.

Почувствовав нечто подобное, нужно тут же останавливаться и проверять наличие всех крепёжных элементов: в случае острой необходимости, читай, утери сразу нескольких штук, следует переставить часть крепежа с других колёс, после аккуратно и бережно доехать до магазина запчастей или, на худой конец, строительного и заместить пропажу. Ну и протянуть все болты, конечно!

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Кривые тормозные диски

Износ или попадание в лужу запросто могут привести в негодность тормозные диски. С учётом качества нынешнего предложения на рынке — даже новые. Одно хорошее водное препятствие «на торможении» — и доставай кошелёк. Более того, тормозные диски, как и все остальные детали машины, отходят в мир иной не сразу, а постепенно, начиная давать о себе сначала небольшой вибрацией, а потом и самой настоящей детонацией. Есть и простой шофёрский способ диагностики: бьёт в руль — передние диски «ушли», в педаль — задние.

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Сход-развал

Развал-схождение, как и балансировка, на всю жизнь не сделать — слетает часто и без какой-либо логики. Яма, бордюрный камень, не к место встретившийся на парковке, по-гусарски взятый лежачий полицейский — и привет. Рычаг погнуть — сложно, разбить стойку стабилизатора — проще, а уж сход-развал «развалить», простите уж за тавтологию, вообще много ума не надо. А уж если ещё и руль стал кривым, читай, вынуждает держать его в положении, отличном от штатного — тут и диагностика уже не потребуется. Всё водитель сам сделал. Осталось только заехать на стенд и поправить.

Каждый пункт из перечисленного выше — мелочи, просто след эксплуатации, который и серьезно-то, кроме открученных шпилек, воспринимать не стоит. Поправил — и дальше поехал спокойно. Важно только вовремя услышать автомобиль, локализовать неисправность и её нивелировать. Только так можно будет избежать других, куда более неприятных и дорогостоящих последствий.