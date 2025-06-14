Закон о такси: что будет с ценами и наличием авто?

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. "РГ" вместе с депутатами Госдумы разбиралась, что изменится - в том числе в ценовом плане. Также прозвучали "рецепты", как можно сгладить риски.

Суть изменений

Согласно изменениям, установленным новым законом, автомобили будут допускаться к работе в такси только при выполнении одного из двух условий:

- количество баллов локализации должно соответствовать минимальным показателям, установленным правительством для государственных закупок (сейчас это 3200 баллов),

- автомобиль должен быть выпущен в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Допуск транспорта, выпущенного по более поздним СПИК, возможен только по решению правительства РФ.

С 2033 года единственным условием для включения автомобиля в реестр такси станет количество баллов локализации. Начиная с января 2027 года минимальная планка поднимается до 3500 баллов, а с 2028 года - до 3700 баллов. Баллы начисляют за производство автомобиля на российских заводах и использование отечественных комплектующих, например, за сварку кузова начисляется 400 баллов, за окраску - 500 баллов, а за использование российского металла объемом не менее 70% от общей массы кузова - 200 баллов.

Что будет с уже используемыми машинами

Новые требования не касаются автомобилей, зарегистрированных в реестре такси до 1 марта 2026 года.

По данным главы профильного комитета Госдумы Евгения Москвичева, на данный момент в сфере такси задействовано 1,046 млн автомобилей, которые могут оставаться в эксплуатации до 10-15 лет, пока технически исправны. Никто не будет обязан срочно сменить автомобиль на локализованный, лицензия на такси действует пять лет, и машины, зарегистрированные в 2025 году, смогут ездить до 2030 года.

Кроме того, для некоторых регионов предусмотрены отсрочки: для Калининградской области и Сибири - до 1 марта 2028 года, а для Дальнего Востока - до 1 марта 2030 года. Это связано с особенностями этих регионов, например, необходимостью большего времени для адаптации к новым требованиям.

"Плюсы" закона

Данный закон был принят по причине санкций и доминирования зарубежных автомобильных брендов на российском рынке. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что если Россия не будет развивать собственное автомобилестроение, никто другой этого не сделает.

Главная цель документа - поддержка отечественного автопрома, позволяющая преодолеть зависимость от импорта и повысить конкурентоспособность российской автомобильной промышленности. Соавтор инициативы, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, утверждает, что введение закона создаст дополнительный рынок сбыта для российских автопроизводителей, принесет налоговые поступления и усилит конкуренцию среди производителей. Закон направлен на укрепление самостоятельности российского автопрома и предотвращение повторения ситуации весны 2022 года, когда иностранные автопроизводители покинули российский рынок, вызвав дисбаланс в транспортной сфере.

Соавтор инициативы, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, подсчитал, что закон создаст дополнительный рынок сбыта для российских автопроизводителей примерно в 40-50 тысяч автомобилей в год, что принесет в бюджет дополнительные 10-12 млрд рублей налоговых поступлений. Кутепов также предложил распространить требования по локализации и на автомобили каршеринга, законопроект на эту тему он уже внес в Госдуму.

"Закон о локализации автомобилей для такси представляет собой важный шаг в направлении поддержки российского автопрома и снижения зависимости от импорта, что особенно актуально в текущей геополитической обстановке. Локализация производства и использование российских компонентов должно стимулировать развитие смежных отраслей и создать новые рабочие места, - комментирует депутат от "Единой России" Джамаладин Гасанов. - Однако, предложенные меры вызывают вопросы о влиянии на рынок пассажирских перевозок".

Какие марки подпадают под закон

В такси смогут работать, впрочем, не только российские машины. Допуск автомобилей, произведенных в рамках СПИК, открывает дорогу и китайским брендам, многие из которых уже локализовали или планируют локализовать производство в России. Принятый закон направлен на ускорение этих процессов.

Распространенный в интернете список моделей, потенциально подходящих под новые требования, включает автомобили Lada Granta, Lada Aura, Lada Vesta, Haval Jolion, Haval F7/F7x, Kaiyi E5 и BAIC U5 Plus. Однако это лишь предположения, и точный перечень моделей, соответствующих требованиям закона, на момент публикации был неизвестен. Минпромторг обещал опубликовать подробный список автомобилей, пригодных для использования в такси.

Однако уже можно предположить, что в перечень автомобилей, соответствующих установленному уровню локализации, попадает довольно узкий круг машин, прокомментировал депутат от "Единой России" Алексей Говырин. "Часть сегментов - "комфорт" и "бизнес" - практически исчезают с радаров, - считает он, - иностранные бренды с высокой оснащенностью не проходят по балльной системе, а отечественных аналогов в этих категориях пока недостаточно".

Что будет с ценами

Введение новых требований к уровню локализации автомобилей, используемых в такси, вызывает опасения по поводу возможного роста тарифов на услуги такси и увеличения времени ожидания машин, особенно в часы пик и в регионах с низким уровнем обновления автопарка.

Исследователи из Аналитического центра при правительстве ранее прогнозировали заметный рост тарифов на услуги такси в течение 5-7 лет. Оценить точную величину удорожания пока сложно, так как Минпромторг еще не опубликовал список моделей, одобренных для использования в такси.

Джамаладин Гасанов считает, что повышение требований к локализации действительно может привести к росту цен на новые автомобили, что, в свою очередь, способно отразиться на стоимости услуг такси. Однако то, что в закон была заложен плавный переход к новым нормам, позволит участникам рынка адаптироваться, а также избежать резкого скачка цен на услуги такси, что было бы неизбежно при более жестких условиях, добавил Гасанов. По его словам, тот факт, что закон не распространяется на автомобили, уже включенные в реестры такси, позволит избежать резких затрат для владельцев таксопарков и сохранит стабильность рынка в ближайшие годы.

Алексей Говырин отмечает, что тарифы в ближайшие годы, по оценкам экспертов, все же могут вырасти на 20-50 %, особенно в крупных городах. Это связано как с удорожанием самих машин, так и с сокращением предложения в отдельных сегментах, отметил он.

Вопросы доступности и качества

Что касается ассортимента авто в такси, то, по словам Гасанова, важно обеспечить достаточный выбор локализованных автомобилей, чтобы избежать дефицита и поддержать конкуренцию на рынке.

Кроме того, необходим строгий контроль качества локализованных автомобилей, чтобы обеспечить безопасность и комфорт пассажиров, добавил он.

"В целом, принятый закон представляет собой взвешенное решение, которое учитывает интересы как отечественного автопрома, так и рынка пассажирских перевозок. Успех реформы будет зависеть от эффективной реализации, мониторинга и готовности к корректировке в случае необходимости", - резюмировал депутат.

Главные риски - для самозанятых

Говырин, который входит в Комитет ГД по малому и среднему предпринимательству, считает, что переход к новой системе будет особенно непрост для самозанятых водителей, которые работают на собственных автомобилях без посредничества автопарков и юридических лиц.

Он напомнил, что самозанятые не обязаны менять свои автомобили сразу: они смогут продолжать работу на тех машинах, которые уже внесены в реестры. Но если автомобиль выработает свой ресурс или будет исключен из списка, у таких водителей возникнет вопрос замены, и здесь начинаются сложности. Дело в том, что подавляющее большинство самозанятых используют подержанные иномарки, не соответствующие новым требованиям.

"Заменить их на машины с нужным уровнем локализации - например, отечественные седаны и кроссоверы - значит приобрести технику, которая стоит в два и более раза дороже, - отметил депутат. - При этом самозанятые, в отличие от автопарков, не всегда могут рассчитывать на субсидированные лизинговые программы, пониженные кредитные ставки или корпоративные скидки от производителей".

Как можно сгладить

По оценке Говырина, чтобы избежать значительного повышения цен, должны быть предложены инструменты для компенсирующего входа на рынок новых автомобилей - в том числе для самозанятых водителей. Одним из возможных решений, по оценке депутата, может стать развитие кооперативных форм закупок - объединение водителей в ассоциации с возможностью заключать коллективные договоры с производителями. Также может быть востребован механизм микролизинга с участием региональных властей и автозаводов, при котором машины с нужным уровнем локализации становятся доступными не только крупным юрлицам, но и частным водителям, работающим через агрегаторы.