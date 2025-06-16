Перечислены самые смертоносные автомобили

Сразу оговоримся — представленная ниже информация актуальна для машин 2018-2022 модельных годов и американского рынка, но это не делает её менее интересной. За океаном, как и в России, тоже в ходу кроссоверы любых форматов и седаны, включая небольшие. В настоящее время автомобили оснащаются комплексами систем активной безопасности и, тем не менее, согласно данным Страхового института безопасности дорожного движения (Insurance Institute for Highway Safety, IIHS), статистика смертельных случаев в США сейчас выше, чем за последние 12 лет. Эксперты утверждают — виной тому более высокие скорости и невнимательность водителей. Представленные в списке модели сложно упрекнуть в небезопасной конструкции, однако тенденция очевидна: субкомпактные и компактные машины чаще становятся участниками аварий со смертельными случаями. В среднем они попадают в 3,6 подобных инцидентов на миллиард миль при среднем показателе 2,8. Для среднеразмерных значение составляет 2,5, а для больших — 2.

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15-е место: Kia K5

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Любимец российских таксистов в Америке, прямо скажем, отличился. На миллиард пройденных миль у K5 7,1 несчастных случаев со смертельным исходом, что в 2,5 раза превышает общий средний показатель. Таким образом, это самая смертоносная машина в классе среднеразмерных седанов. Следует отметить, что эпитеты в данном обзоре выглядят пугающими, однако цифры сложно назвать шокирующими в свете учитываемого пробега.

14-е место: Nissan Versa

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Versa — это небольшой (длина 4,5 метра) и дешёвый переднеприводный седан, который по статистике недалеко ушёл от Kia. У него 7,2 аварии с жертвами на миллиард миль, что также в 2,5 раза выше среднего показателя. Почему происходит подобное? Наши американские коллеги объясняют ситуацию следующим образом: небольшие автомобили традиционно хуже показывают себя в дорожно-транспортных происшествиях из-за популярности более тяжёлых и крупных машин.

13-е место: Chevrolet Camaro

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В «смертоносном» рейтинге отсутствует Ford Mustang, что нас сильно удивило. В Америке это автомобиль-мем, который попадает в аварии при любом удобном и неудобном случае. То же самое и с наиболее экстремальными версиями Dodge Challenger — их водители тоже умеют попадать в хронику происшествий. Тем не менее, антигероем стал не «Форд» или «Додж», а их конкурент от Chevrolet. Статистика у снятого с производства спорткара на ахти — 7,3 смертельных случая на миллиард пройденных миль, что в 2,6 раза превышает средний показатель.

12-е место: Toyota Corolla Hybrid

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Corolla Hybrid — единственная модель японского бренда в топ-15 самых смертоносных автомобилей, ее результат идентичен Camaro. Опять же, свою фатальную роль играет специфика транспортного потока в Америке. Компактной технике приходится уживаться рядом с огромными пикапами, рамными внедорожниками и полноразмерными кроссоверами. Тем не менее, надо отдать должное «Тойоте» — её автомобили чрезвычайно популярны в США, однако в антирейтинге оказался всего один.

11-е место: Kia Soul

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Soul является одним из трех Kia в «смертоносном» списке. По уровню «опасности» он идёт колесо в колесо с Chevrolet Camaro и Toyota Corolla Hybrid с 7,3 коллизиями на миллиард миль, в которых погибли люди — в 2,6 раза выше среднего значения.

10-е место: Buick Envision

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Envision — это компактный кроссовер, который на данный момент выпускается в Китае и импортируется в США. Сейчас в строю находится второе поколение. За 2024 год продано 47 340 штук, что является лучшим показателем за всю карьеру модели. Для сравнения, упомянутая выше Kia Soul за аналогичный период разошлась в количестве 52 397 единиц. Увы, Envision чаще становился фигурантом смертельных аварий — 8 случаев на миллиард миль или в 2,8 раза выше среднего показателя.

9-е место: Kia Forte

© Kia

Forte (в России известен под именем Cerato) является худшим компактным седаном в рейтинге и самым смертоносным продуктом корейской марки. Зафиксировано 8,1 смертельных случаев на миллиард миль, в 2,9 раза выше средней величины. Напомним, Forte не выпускается — в настоящее время в строю находится его преемник Kia K4.

8-е место: Buick Encore GX

© Buick

Encore GX является одним из нетипичных «Бьюиков» и вторым представителем марки в этом невесёлом хит-параде. Нетипичность объясняется происхождением — Encore GX выпускается на предприятии в Южной Корее и импортируется в США, что сильно идёт в разрез со стереотипным и давно утратившим актуальность образом Buick как исконно американского производителя. К сожалению, паркетник ещё смертоноснее упомянутых выше машин — 9,8 инцидентов на миллиард миль или в 3,4 раза больше среднего показателя. Слабым утешением станет факт, что это не самый плохой результат для субкомпактного кроссовера.

7-е место: Mitsubishi Mirage G4

© Mitsubishi

G4 — это седан на базе субкомпактного хэтчбека Mitsubishi Mirage, который оказался «безопаснее» своего пятидверного собрата. Mirage G4 отметился в 10,1 аварий на миллиард миль, что в 3,6 раза выше среднего показателя. И да, перед нами «худший» маленький седан в списке.

6-е место: Tesla Model Y

© Tesla

Вот так номер — самый продаваемый автомобиль прошлого года (во всём мире продано 1,09 млн экземпляров) также считается одним из самых смертоносных на дорогах США, несмотря на наличие современных вспомогательных систем активной безопасности. Model Y записал на свой счёт 10,6 аварий со смертельным исходом на миллиард миль (в 3,7 раза ввыше среднего показателя).

5-е место: Honda CR-V Hybrid

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Замыкает первую пятёрку популярный в Штатах кроссовер в гибридном исполнении. Он же самый «опасный» компактный SUV в списке. Цифры заметно хуже, чем у «Теслы»: 13,2 столкновений с жертвами на миллиард миль (в 4,6 раза выше среднего значения). По нашему мнению, статистика объясняется также огромной популярностью модели CR-V. Так, например, общее количество проданных экземпляров за 2019 год достигло 384 168 штук — их физически очень много на дорогах.

4-е место: Porsche 911

© Porsche

Без спорткаров подобный обзор обойтись не может по понятным причинам — быстрая техника часто провоцирует на агрессивное вождение со всеми вытекающими последствиями. Интересно, что Porsche 911 встречается на американских дорогах гораздо реже, чем Honda CR-V Hybrid, однако по смертоносности машины одинаковы. У немецкого спорткара те же 13,2 аварий с погибшими на миллиард миль. И, кстати, это не единственный автомобиль данного типа на вершине хит-парада.

3-е место: Mitsubishi Mirage

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Хэтчбек «Трёх бриллиантов» показал себя заметно хуже седана, речь о котором шла выше. Здесь 13,6 ДТП (в 4,8 раза выше, чем в среднем).

2-е место: Chevrolet Corvette

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Вторую строчку в мрачном хит-параде занял фактически главный спортивный автомобиль Соединённых Штатов. Речь идёт о машине седьмого поколения и современном C8 со среднемоторной компоновкой. Думаем, нет необходимости объяснять, на какие подвиги способен Chevy, который комплектуется только огромными V-образными «восьмёрками» в том числе с механическим нагнетателем. Отсюда и данные как у «овощного» Mitsubishi Mitage — 13,6 смертельных инцидентов на миллиард миль.

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1-е место: Hyundai Venue

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Главный антигерой в обзоре — это самый дешёвый Hyundai в Америке и один из самых доступных кроссоверов за океаном. Интересно, что его не назвать очень уж распространённым. За 2024 год реализовано 24 607 единиц, а по итогам минувших лет статистика плюс-минус схожая. Но по смертоносности Venue однозначный лидер — 13,9 аварий с жертвами (в 4,9 раза выше среднего значения).