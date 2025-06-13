Угоны автомобилей в России выросли на треть с начала года

Страховщики зафиксировали увеличение количества угонов автомобилей. По данным аналитиков «Альфастрахования», с января по май показатель вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

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Самой угоняемой маркой за этот период стала Lada. Российский бренд лидирует с небольшим отрывом, следом идут Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ. При этом еще год назад Hyundai занимал первую строчку по количеству угнанных машин, следом шла Kia, а Lada замыкала топ-3.

Из регионов по числу угонов продолжает лидировать с большим отрывом Москва, за ней следует Санкт-Петербург. В топе появились и новые для рейтинга регионы — Курская и Астраханская области, а также Удмуртия.

При этом китайские авто угоняют очень редко, говорят аналитики, но если это происходит, то чаще других страдают владельцы Great Wall, Geely и Chery. Не может подтвердить такую статистику член Совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

— Я, к сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть так с ходу не могу, потому что у тех страховых компаний, которые мы обслуживаем, такой тенденции мы не наблюдаем. Это не значит, что ее нет, — это просто отсутствие оперативных данных. Но в целом для того, чтобы количество угонов выросло, есть очень значимая предпосылка: дело в том, что большая часть машин угоняется не для того, чтобы на них ездили, а под разбор. То есть их разбирают на запчасти. Так было в 90-е годы, потом постепенно острота этой проблемы сократилась. Но понятно, что спрос рождает предложение, и в том числе криминальный тоже.

— На первом месте стабильно отечественные модели?

— Смотрите, это как раз очень понятная вещь: это самые массовые автомобили на российском рынке. При этом среди иномарок двойка Honda — Kia известна тем, что у них заводские системы охраны не очень надежны. Люди в последние годы расслабились и перестали устанавливать всякие дополнительные охранные сигнализации — вот результат. Машин этих много, спрос на запчасти высокий, угнать их легко — дальше мы складываем 1+2, очень спрогнозированный результат.

В последнее время тенденция была скорее обратная. И она касается именно столичного региона — из-за установки камер наблюдения. Но если верить этой статистике, то она скорее говорит о снижении уровня жизни, если угонщики идут на такой риск, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

— Если верить тому, что угоны выросли, то на ум приходит только одна мысль: по мере того как жизнь становится сложнее и реальная покупательная способность населения снижается, находятся люди, которые готовы угонять автомобили либо для того, чтобы их перепродавать (хотя сейчас это сделать несколько сложнее, чем раньше, в связи с введением ПТС), либо на запчасти.

— Отечественный автопром на первом месте.

— Это можно объяснить чисто технически, потому что отечественных автомобилей больше всего. То же самое всегда было с иномарками: у нас в лидерах всегда была Toyota — определенные, правда, модели. Но это Honda, Kia — все, что было в топе продаж. Если раньше больше угоняли, были годы, на перепродажу — то есть если Toyota угоняли, то Land Cruiser, RAV4, Camry, — то сейчас, я думаю, больше угоняют для того, чтобы разобрать и продавать запчасти.

— Китайские — на последних местах?

— Они не могут быть на первых местах, это, опять же, статистика. Они в парке занимают малую долю по-прежнему, они не дошли еще до того состояния, когда на них требуется большое количество запчастей — именно запчастей, не каких-то расходников и бамперов, а именно серьезных запчастей — рулевых реек, двигателей, коробок передач. Поэтому подрастать в статистике угонов китайские машины будут чуть позже. Я думаю, через два-три года мы это заметим.

— Больше всего угоняют в Москве.

— Москва — регион, где просто больше автомобилей, больше потребностей. Постоянная тематика. Но тем не менее в Москве раньше относительно парка угоняли больше машин. Сейчас еще не самая плохая ситуация.

В начале июня журнал «Авто.ру» со ссылкой на данные МВД сообщал, что за первый квартал 2025 года было зафиксировано 2005 случаев угона, что почти на 10% меньше, чем за тот же период 2024-го.