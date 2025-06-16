В России продают новый BMW X5 за 65 млн рублей, и вот почему

На классифайдах появилось объявление о продаже нового кроссовера в исполнении M60i Protection. Речь идёт о самой дорогой заводской версии BMW X5 со скрытым бронированием по баллистическому стандарту VR6. Поставки пуленепробиваемых автомобилей попадают под европейские санкции, поэтому придётся переплатить: 65 миллионов рублей за машину из автосалона эквивалентно 704 000 евро!

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Обновлённый BMW X5 Protection дебютировал осенью 2023 года, но поставки клиентам начались только в начале 2024 года. Бронеавтомобиль доступен только с 4,4-литровым V8 (530 л.с., 750 Нм), а внешне отличий от обычного M60i не так много.

Внимательный взгляд обратит внимание на толстые канты стёкол и усиленные колёса.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Изнутри броневик отличается пультом с дополнительными функциями (громкоговоритель, сигнализация о нападении), фрагментом капсулы позади задних кресел и худшей обзорностью. И стёкла, и кузов способны выдержать обстрел из оружия калибра 7,62 миллиметра (АК-47), а также подрыв под днищем ручной гранаты. При этом у кроссовера осталась адаптивная пневмоподвеска, активное рулевое управление, выхлоп и тормоза M Sport.

По неофициальным данным, полтора года назад цены на BMW X5 Protection стартовали с 400 тысяч евро. Технических подробностей нет, но можно ожидать, что броневик тяжелее исходника минимум на полтонны. Ввезённый в Россию экземпляр 2024 года выпуска с символическим пробегом 122 километра.