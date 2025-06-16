Водитель взыскал 3,4 миллиона рублей с дилера из-за дефектного «Москвича 6»

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Житель столицы Дмитрий Соловьев добился взыскания более 3,4 миллиона рублей с дилера «Москвича 6» после трех месяцев безуспешных попыток устранить дефект у своего нового автомобиля стоимостью 1,7 миллиона рублей.

Автовладелец изначально не хотел конфликтовать и надеялся на ремонт или замену машины, но поведение сотрудников автосалона заставило его изменить подход. Первоначально он требовал почти 12 миллионов рублей, однако суд снизил сумму до 3,4 миллиона. Соловьев считает это решение несправедливым и планирует подать апелляцию.

В марте прошлого года он приобрел новый «Москвич 6», но сразу столкнулся с проблемой: коробка передач дергалась при разгоне. Обратившись к дилеру, он услышал, что причина в некачественном бензине. После заправки более качественным топливом ситуация не улучшилась, а обращение к дилеру не дало результатов: машину обещали принять только через два месяца. В итоге из-за настойчивости Соловьева ремонт был выполнен через две недели, но проблемы остались.

Несмотря на заверения о починке, возвращение автомобиля из сервиса оказалось непростым: документов о замене коробки передач пришлось добиваться с трудом. После долгих споров и угрозы вызвать полицию, мужчина получил нужные бумаги, но процесс оформления занял почти пять часов.

На следующий день он снова пришел в салон с предложением заменить автомобиль, но получил отказ. После записи своей истории на видео с известным блогером, дилер предложил идти в суд. Изучив судебную практику, Соловьев узнал, что для подачи иска нужно вернуть автомобиль продавцу, что также потребовало усилий.

В суде его иск на 11,5 миллиона рублей был удовлетворен, но сумма была снижена до 3,4 миллиона. Теперь мужчина намерен продолжить борьбу и подать апелляцию, об этом он рассказал на портале Pikabu.

В конце мая правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые выдавали себя за сотрудников трех крупных автосалонов на юге Москвы.