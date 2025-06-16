Идеальный «уазик»: владельцы — о китайском внедорожнике Tank 300

Tank 300 — это среднеразмерный и очень убедительный с конструктивной точки зрения автомобиль «старой школы». Построен на рамном шасси, имеет неразрезной мост сзади и два типа полного привода — классический подключаемый без межосевого дифференциала (part-time) и с автоматической активацией передней оси посредством многодисковой муфты (Torque on Demand). Обе системы с понижающей передачей. О том, каков «трёхсотый» в эксплуатации — из отзывов с интернет-площадки Auto.ru. Авторская орфография и пунктуации сохранены.

© Quto.ru

Спойлер: в большинстве случаев владельцы пищат от восторга. Было бы странно видеть другую реакцию. Речь идёт о настоящем внедорожнике. Такие высоко ценятся любителями езды по пересечённой местности и активного отдыха.

Пользователю, представившемуся как Антон, всё нравится: «Сборка хорошая, зазоры ровные, ничего не люфтит не болтается. Внутри приятно. Материалы норм пластик не дубовый, кожа не дешёвая. Приборка цифровая, всё читается отлично, мультимедиа без подвисаний. Подогрев сидений, климат, куча USB-разъёмов. Не премиум, но и не эконом. Чисто, понятно, удобно. Звук в штатной системе средний, но не раздражает. Что по месту: рост 186, не упираюсь никуда, сзади жена спокойно размещается с детским креслом. Багажник не огромный, но для походных дел хватает. Палатка, рюкзак, мангал всё влезает.

© Tank

По трассе до 120 кайф. Дальше чувствуется, что мотор уже не хочет ехать бодро. Это тебе не 3.5 литра V6, а 2.0 турбо. Но для города и адекватных обгонов мощности достаточно. Коробка 8-ступенчатая, иногда задумывается, но в целом плавная. По плохим дорогам вообще герой. Лежачие проглатывает, ямы не замечает, подвеска работает с запасом. В дождь, по гравийке, по грязи ни разу не подвёл. Полный привод и блокировки включаются просто, всё работает. По снегу идёт как бульдозер. Да, жрёт. У меня в городе выходит стабильно 14–15 литров. Зимой бывало и 16. Стоит ли брать? Это тачка для тех, кто устал от однотипных машин и хочет что-то интересное, надёжное и честное. даёт ощущение уверенности и кайфа от езды. Особенно если ты любишь выбираться подальше от города он реально под это заточен».

«Пять копеек» от Павла: «Пересел с Ауди. За год проехал 20 тыс.км. сгонял в Сочи, Самару. В лютые грязи не ездил, но и без меня гряземесов в инете хватает, чтобы увидеть возможности машины. Для меня она весьма комфортна, комфортнее корейцев разных. Меня все устраивает и даже динамика. Проходимость вне конкуренции. В стоке 1.9 м — во все паркинги смог заехать, потому и не лифтую. Расход средний 13.1 л. Единственный минус — это мелкий багажник, но и его объема мне хватает за глаза. Не обломились поехав в четвером в отпуск».

Альберт, судя по всему, оседлал премиальную «ракету»: «Мощности двигателя по началу хватало прям заглаза, сейчас уже хотелось бы чуть больше динамики в городском трафике, но это не критично, я думаю это так всегда когда привыкаешь к автомобилю. По трассе едет быстро а держит дорогу как вкопанный! Выезжал на охоту несколько раз уже, проходимость конечно впечатляет, муфта подкидывается и танк прёт по любой грязи. Клиренса хватает что бы не чесать пузом, это тоже один из плюсов танка. Если говорить про комфорт, то могу сравнить его с комфортом как на немцах, очень удобные сиденья с хорошей поддержкой, с моими внушительными габаритами я не чувствую себя скованно. К качеству сборки претензии отсутствуют, везде зазоры одинаковые, нигде ничего не торчит, всё находится на своих местах. Скрипы и прочие посторонние звуки отсутствуют, даже если танк стоит на кривой поверхности, рама жесткая и кузов при этом не ведёт».

Роману всё нравится, но габариты, как он отмечает, не для города: «Салон. Он удобный, но ощущение, что чуть сэкономили на материалах есть. Мультимедиа работает норм, но навигация иногда подтормаживает. А вот управление климат-контролем мне понравилось: всё просто и понятно, кнопки на своих местах. Для машины, которая рассчитана на активный отдых-плюс. Расход высокий, но это ожидаемо. В среднем литров 13–14. При массе и мощности Танк300 рассчитывать на экономичность было бы наивно. Без пробок и по трассе понятное дело расход меньше. Итог? Ну я могу сказать так, что Танк в принципе подходит для тех кто живёт за городом или часто выезжает на природу. Если вы планируете использовать его только для города, то придётся мириться с его особенностями».

© Tank

На момент написания отзыва Александр проехал 25 тысяч километров. Ему есть, что сказать о машине:

«1. Лобовое стекло — расходник. С 2006 года до появления Танка только один раз менял его. На пробеге менее 1000 км получил первый скол, заменил стекло, потом шип поймал. В итоге заменил стекло 2 раза за год по каско. Если ездить на этой машине часто по трассе, то каско окупится. 2. ДТП на пробеге 1300 км. Это было очень не приятно ещё и на новой машине. Стоял на т-образном перекрестке на второстепенной дороге, на главной дороге столкнулись две фуры, одну из них понесло по касательной в мою сторону. В итоге, стоявший впереди автомобиль хонда хэтчбек, улетел в кювет с тотальными повреждениями, а танк оказался крепким и остановил эту фуру. Чудом машина осталась на ходу. Очень переживал, что запчасти будет не найти, но, после согласования страховой за месяц нашлись детали и машину восстановили. Долго пришлось ждать решения ГИБДД, так как получил повреждения водитель хонды.

© Tank

Бесячая электроника. Только в процессе эксплуатации узнал, что муфта после 80 км/ч перестаёт работать и авто становится заднеприводным. Основная проблема в том, что после включения пониженной и иных внедорожных плюшек и возврата на 4Н, система курсовой устойчивости автоматически не активируется, при этом на дисплее это никак не отображается. Пару раз на заснеженной/обледенелой трассе чуть кирпичей не наложил, когда ускорялся и бесконтрольно несло боком. Когда нужно открыть машину, чтобы из неё что то взять, она автоматически подключается к телефону по блютуз и включает музыку или звук видеоролика. Раздражает (телефон огрызок). Так бывает, если машину не ставить на сигнализацию. Не нравиться прибавлять и убавлять температуру климат контроля через сенсор, кнопкой можно регулировать только водительскую сторону. Вообще климат работает неудовлетворительно, даже в корейской машине работал лучше. Дальние поездки. Ездил с прицепом из центральной части страны в Мурманскую область и обратно, всего 4000 км. Второму водителю, владельцу Паджеро 4, очень понравилось. Из минусов — короткая подушка сиденья. Мой рост средний, терпимо, высоким наверно не удобно будет.

© Tank

Расход топлива. Большая часть пробега по трассе, средний расход 12.0 на данный момент. Если толкаться в городе, может быть и 16, самый маленький расход был около 8.5, но это был эксперимент, вообще, чтобы расход был меньше 10 литров, мне надо стараться. Эти показатели сильно зависят от дорожных условий каждого, у меня так. Стоимость дилерского обслуживания. Это меня беспокоит на данный момент более всего. Через пару дней после приобретения этого автомобиля, возникла потребность преодолевать в год 45–50 тыс. км., а не 20–25, как было ранее. Дилер продаёт дешевое масло в три дорого, проводит обязательные для гарантии проверки адсорбера, фильтра или просто «регламент проверок согласно карте ТО», это раздражает. 3-е ТО будет стоить в районе 40–50 тыс руб, а 6-е около 100 тыс. руб. Скорее всего у дилера обслуживаться весь период эксплуатации не буду. Стоимость обслуживания + расход побудили использовать еще одну машину в повседневной эксплуатации, соответственно с маленьким расходом и недорогим обслуживанием, об этом в другом отзыве. Бездорожье. Танк отлично себя чувствует на плохой дороге. Но, прежде, чем заезжать на сложный участок дороги, нужно что-нибудь включить, хотя бы один из режимов езды, задействующий межосевую блокировку».