В продаже появился ранний ВАЗ-2101 с одним учетом за 55 лет

На классифайдах обнаружились «Жигули», выпущенные в 1970 году. Продавец утверждает, что машина относится к первым партиям: номер кузова 4910, номер двигателя — 3003. По документам проходит один собственник, хотя по косвенным признакам можно судить, что сейчас автор объявления перекупщик. Автомобиль явно требует реставрации, а цена — один миллион рублей с возможностью торга.

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С одной стороны ВАЗ-2101 образца 1970 года с чёрными номерами — историческая находка. Вдобавок, продавец утверждает, что для восстановления есть запчасти: двигатель, коробка передач, днище, крылья, двери, топливный бак, лобовое стекло — все начала 1970-х. На одометре 1568 километров, но судя по состоянию седана пройден не один круг.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

За полвека «Жигули» сильно потрепало: крылья и пороги проржавели насквозь, комплектность не полная, на всех компонентах естественный износ. Поскольку действительно массовое производство ВАЗ-2101 стартовало 1 августа 1970 года, можно предполагать: седан из Самары выпущен осенью. В первый год была собрана 21 530 «Жигулей», а общий тираж «единичек» приблизился к отметке пять миллионов.

В этом году «копейка» на слуху, ведь к юбилею АвтоВАЗ, журналисты и блогеры выпустили целую серию материалов и обзоров. Через месяц на конвейер встанет символический преемник: Lada Iskra, которая должна перехватить эстафету массового бюджетного автомобиля.