Как продлить срок службы китайских ДВС

Китайские автомобили уже не кажутся чем-то необычным на дорогах России, но вопросы к их силовым установкам всё ещё остаются. Многие автовладельцы полагают, что машины из Поднебесной требуют особого обращения, хотя на самом деле ключ к их долгому сроку службы - это соблюдение базовых правил, которые часто игнорируются.

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Портал "Автовзгляд" поделился мнением о том, какие ошибки приводят к сокращению ресурса мотора и каковы шансы их избежать.

Существует распространённое заблуждение о том, что новый автомобиль требует длительной обкатки. Производители часто рекомендуют щадящий режим эксплуатации в первые тысячи километров, но это не означает, что двигатель нужно беречь годами.

Современные технологии производства и материалы позволяют минимизировать необходимость в подобном режиме использования. Гораздо важнее избегать резких нагрузок на двигатель при холодном запуске и не раскручивать его до "отсечки". Плавное увеличение оборотов в течение первых 1500-2000 километров - оптимальный вариант для сохранения срока службы мотора.

Ещё один аспект, который следует учесть, - это прогрев. Многие наивно полагают, что китайский ДВС нужно тщательно прогревать на месте, однако такой подход способен навредить силовому агрегату.

Длительная работа на холостом ходу приводит к тому, что топливо смывает масло со стенок цилиндров. Чтобы смазка повсеместно распределилась по системе, достаточно 30-60 секунд. После этого можно начинать движение, избегая высоких оборотов до тех пор, пока температура в системе охлаждения не достигнет 90 градусов.

Также важно правильно подобрать технические жидкости для китайского двигателя. Использование дешёвых материалов с неподходящими допусками может привести к закоксовыванию колец и износу вкладышей. Поэтому лучше использовать только те продукты, которые рекомендует производитель, даже если они стоят дороже. Кроме того, не стоит также пренебрегать установленными интервалами замены масла и увеличивать их срок. Минеральные - не больше 10 тысяч километров, а синтетические - не дольше 15 000 км.

Четвертая ошибка, которая может привести к снижению эффективности и долговечности китайского мотора, заключается в игнорировании качества используемого топлива. Несмотря на то, что многие ДВС, собранные в КНР, оптимизированы для работы на низкооктановом бензине, это вовсе не означает, что допустимо использование топлива любого качества, поскольку содержащиеся в нем различные примеси способны вызвать детонацию. Кроме того, оно способствует загрязнению форсунок и камеры сгорания, что ведет к снижению мощности и увеличению расхода топлива.

В условиях дефицита проверенных АЗС, особенно в отдаленных регионах, настоятельно рекомендуется интегрировать в систему фильтр тонкой очистки. Это минимизирует количество инородных примесей, проникающих в двигатель. В том числе не лишним будет периодическое использование присадок в топливо.

Пятое правило - контроль за системой охлаждения. Перегрев может нанести серьёзный ущерб любому агрегату, а моторы из КНР особенно уязвимы к перепадам температуры.

Необходимо регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости, состояние водяного насоса и термостата. Даже если производитель утверждает, что антифриз прослужит долго, рекомендуется менять его каждые 2-3 года.

Эксплуатационный ресурс китайского двигателя, как и любого другого ДВС, определяется не гипотетическими "экстремальными условиями", а строгим соблюдением простых, но важных условий. Избегание крайностей, таких как излишняя экономия или пренебрежение техническим обслуживанием, позволит мотору без проблем прослужить не одну сотню тысяч километров.

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