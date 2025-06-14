Ввоз новых легковушек в РФ резко снизился: какие машины продолжают везти

В мае текущего года в Россию ввезли 17,8 тыс. новых легковушек, это на 74,2% меньше, чем в мае 2024 года (68,9 тыс. шт.), сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он пояснил, что падение импорта связано с двумя факторами: освоение местной сборки китайских машин и сильная «затоварка» складов дистрибьюторов и дилеров.

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Спрос остается намного ниже предложения. Доля ввоза машин по параимпорту в общем объеме в мае составила 41% (7,3 тыс. машин). Официальные поставки составили лишь примерно 10,5 тыс. штук. Лидерами среди марок по официальным поставкам стали Changan (38% от всех поставок); Haval (11%); GAC (8%).

По параллельным каналам чаще всего ввозили машины знакомых брендов, но и там встречаются «китайцы»: Toyota (15% от всех альтернативных поставок); BMW (9%); Geely (9%); Lixiang (8%). Большинство машин привезли из КНР (70%). Далее следуют Киргизия (9%), Южная Корея (7%) и Белоруссия (5%). Ранее «За рулем» сообщал, что старые дорожные камеры хотят заменить в России.