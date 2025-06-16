Zeekr выпустил полмиллиона автомобилей

Премиальная китайская марка электрических автомобилей Zeekr, принадлежащая Geely, была официально запущена в 2021 году. На данный момент в ее линейке находятся семь моделей. Как сообщает CarNewsChina, недавно был достигнут значимый рубеж в истории бренда - с конвейера сошел полумиллионный экземпляр, которым стал минивэн Zeekr 009 Grand в четырехместной конфигурации.

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Несмотря на то, что официально марка не представлена на отечественном рынке, ее машины активно импортируются в страну, занимая лидирующие позиции в рейтинге наиболее популярных электрокаров.

Головной завод Zeekr, расположенный в городе Нинбо, способен выпускать до 300 тысяч автомобилей в год. Именно там с конвейера сошел юбилейный 500-тысячный минивэн 009. Кроме того, некоторые модели электрокаров производятся на заводах Geely в городах Чуньсяо и Чэнду. В среднем компания выпускает около 14 тысяч машин в месяц.

Совокупный объём продаж бренда в Китае за прошедшие четыре года достиг 488 637 единиц.

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