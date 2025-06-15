Автоэксперт рассказал о новом штрафе для водителей

Штрафы для водителей за превышение уровня шума автомобилей планируется увеличить в 10 раз. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на автоэксперта Егора Васильева.

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«Проблема с шумными автомобилями существовала всегда. Однако до последнего времени она не решалась. С одной стороны есть штраф, также автомобиль с неисправной выхлопной системой может получить запрет эксплуатации. На практике эти нормы не применялись, потому что для оценки уровня шума необходимо специальное и сертифицированное оборудование», — сказал Васильев.

Поэтому возникла идея совместить дорожные камеры с высокочувствительными микрофонами. Если сейчас штраф составляет 500 рублей, то теперь его планируется повысить до 5 тыс. рублей, сказал эксперт.

В августе 2024 года депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с предложением разрешить полицейским в одностороннем порядке аннулировать регистрацию слишком шумных автомобилей. По его словам, выявлять такие машины можно с помощью специальных приборов.

«Нужно доработать закон, прописать норму, в которой бы разрешалось сотрудникам полиции в одностороннем порядке аннулировать регистрацию транспорта, списывать номера за езду на шумном авто. В том числе используя информацию с камер с микрофонами, которые, например, уже установлены в Москве», — отметил Хамзаев.

В полиции Санкт-Петербурга появился специальный прибор для замера уровня шума на месте. Только за одни выходные водителей 15 автомобилей привлекли к ответственности за превышение уровня шума мотора.