Россия и Беларусь совместно разработают дешевые мотоциклы эндуро

Директор спортивно-технического клуба «Наиком экстрим» и президент Федерации мотоспорта Татарстана Наиль Хуббатуллин заявил ТАСС: соглашение с белорусским «Мотовелозаводом» уже подписано. Минский производитель двухколёсной техники к августу 2025 года подготовит для тестов на полигоне спортивный кроссовый мотоцикл, а затем в планах совместная разработка эндуро.

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Наиль Хуббатуллин особо отметил, что цель проекта — выпустить мотоциклы для начинающих, которые будут в несколько раз дешевле лидеров рынка. Производителем будет «Мотовелозавод», а татарстанский клуб выступит в роли заказчика и испытателя. Тесты хотят проводить на базе «Наиком Арена» в Набережных Челнах. Сроки начала продаж речи не называются.

Президент Федерации мотоспорта Татарстана отметил, что совместно с белорусской стороной обсуждается вопрос проведения международной гонки по мотокроссу: она может состояться в 2026 году. Какой мотоцикл из линейки «Минска» послужит основой для будущих кроссовых байков и эндуро не уточняется. Сейчас в каталоге есть эндуро X250. Три года назад директор «МотоВелоЗавода» признался президенту Беларуси Александру Лукашенко, что отечественных деталей в мотоциклах нет: только китайские.

Двухколёсная техника из Поднебесной становится всё популярнее и в России, и в Беларуси. В обеих странах китайские мотоциклы стали использовать даже правоохранительные органы. К примеру, в Татарстане партия из 12 байков QJ Motor пополнила парк мотобатальона ДПС ГИБДД.