В Самаре продают аутентичный ВАЗ-2102 из последнего тиража

В Самаре готовы расстаться с «двойкой» 1986 года выпуска. Речь идёт о машине из заключительного тиража: в том же году ВАЗ-2102 окончательно уступил место на конвейере новому ВАЗ-2104. Продавец утверждает: все кузовные детали родные, ничего не менялось, а лакокрасочное покрытие обновили оригинальной эмалью. Аутентичность подтверждается призами с ретрофестивалей.

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В 1986 году на АвтоВАЗе собрали только 156 «двоек», и в этом смысле автомобиль уникальный. Однако в объявлении есть противоречия: указан пробег 3000 километров, хотя на одометре при запуске в прошлом сезоне было 7052 километра. Также в описании фигурирует двигатель объёмом 1,3 литра (69 л.с.), хотя по открытым источникам в документах этого ВАЗ-2102 указан базовый мотор 1,2 литра (59 л.с.).

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Фотографии подтверждают, что состояние универсала практически идеальное: ржавчины нет даже на уязвимых элементах подвески и днища, подкапотное пространство образцовое, отлично сохранился салон. Продавец вовсе написал, что «отдаёт авто с подиума», приложив снимки с мероприятий клуба Lada History. За ВАЗ-2102 хотят выручить 1 650 000 рублей, торг уместен только с коллекционером, который понимает назначение автомобиля.

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Общий тираж ВАЗ-2102 за почти 15 лет производства составляет почти 667 тысяч экземпляров. Однако это не мешает некоторым универсалам продаваться за гораздо большие деньги: например, в прошлом году раннюю восстановленную «двойку» оценили в невероятные шесть миллионов рублей.