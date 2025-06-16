Китайские седаны на службе МВД: на фото сняли полицейские Chery Arrizo 8
Российская полиция закупила седаны Chery Arrizo 8, сообщает Motor.ru, обративший внимание на опубликованное фото автомобиля в ливрее МВД. Полицейский Chery Arrizo 8 был замечен в Донецкой Народной Республике.
Отмечается, что автомобили Arrizo 8 есть в автопарках столичных подразделений Росгвардии и МЧС. В ДНР ранее были замечены седаны Omoda S5, купленные для несения службы в ДПС.
Предполагается, что Arrizo 8 для нужд Госавтоинспекции купили с большой скидкой, так как по закупкам проходят автомобили 2023 года выпуска, оснащённые ещё 186-сильным турбомотором 1.6 литра.
Позднее компания провела ревизию комплектаций, оставив в строю 150-сильный двигатель в паре с роботизированной трансмиссией. Цены - от 2,81 до 3,23 млн рублей.