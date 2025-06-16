Автопроизводители поменяли восприятие ярлыка «Сделано в Китае»

Генеральный директор гонконгского филиала марки Джоуи Чан в беседе с порталом Autohome затронул тему восприятия продукции из Поднебесной. Топ-менеджер напомнил: раньше наклейка Made in China касалась в основном одежды и обуви, но теперь ситуация поменялась. Отныне «Сделано в Китае» означает высокоинтеллектуальную и высокотехнологичную продукцию.

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Представитель BYD считает, что постепенно сочетание Made in China уступает место Smart Made in China, то есть китайские товары становятся всё более «умными». За рубежом изменение отношения к товарам из Поднебесной — заслуга автомобилей на новых источниках энергии. Мир постепенно узнаёт новые китайские бренды, а, к примеру, в Гонконге китайское производство становится синонимом качества.

Хотя Гонконг входит в КНР, у него остаётся статус специального административного района, а главной особенностью местного транспорта является левостороннее движение. Специально для местного рынка китайским маркам приходится менять расположение руля, поэтому авторынок в мегаполисе отличается. В отчётах китайских автопроизводителей Гонконг считается отдельным экспортным рынком.

Компания BYD не просто так заговорила об изменении отношения к китайским товарам. Автогигант построил для экспорта автомобилей целый флот, а каждый следующий корабль бьёт рекорды по вместимости. На внутреннем рынке BYD привлекает покупателей демпингом, а за рубежом продаёт автомобили по рыночным ценам, поэтому работа над престижем китайской сборки — долгосрочная инвестиция.