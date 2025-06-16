Toyota выпустит гибридное кросс-купе на базе нового RAV4

Портал Best Car Web утверждает, что следующее поколение модели Harrier сильнее отдалится от именитого бестселлера. По данным инсайдеров, Toyota рассматривает возможность смены форм-фактора на кросс-купе, увеличения длины колёсной базы и уменьшения свесов. Ожидаемая силовая установка — самозаряжаемый гибрид на базе нового 1,5-литрового турбомотора с электрическим полным приводом E-Four.

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Актуальная Toyota Harrier выпускается с 2020 года, и в текущем поколении кроссовер использует шасси RAV4 с идентичной колёсной базой. Однако шестая итерация модели может получить «растянутую» тележку от Crown Sport. Архитектура TNGA-K не изменится, так что «родство» между всеми кроссоверами сохранится.

И без того покатый кузов Harrier может ещё больше трансформироваться в сторону кросс-купе, хотя фотошпионам прототипы пока не попадались. Новый кроссовер станет первенцем с турбомотором Toyota X15 рабочим объёмом 1,5 литра. Двигатель будет работать в составе гибридной силовой установки типа HEV, а максимальная мощность системы составит 250 лошадиных сил.

До дебюта новой Toyota Harrier ещё минимум два года, так что кое-какие коррективы могут быть внесены. Любопытно, что в Китае одноимённый кроссовер тоже есть, и по данным местных журналистов, разработку RAV4 для внутреннего рынка отдадут совместным предприятиям. На этом фоне ставка на турбомотор 1.5 может быть верной, ведь аналогичные агрегаты используют основные конкуренты.