Как распознать поддельные запчасти

Руководитель отдела продаж розничной сети "Vedro.pro" Александра Басманова рассказала "Российской газете", как выбрать оригинальные автозапчасти и не нарваться на подделку.

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Прежде всего нужно понимать, что автопроизводители в большинстве своём не изготавливают запчасти самостоятельно. Обычно они заключают контракты с крупными специализированными предприятиями, которые выпускают определенный класс запчастей в соответствии с техническими требованиями производителя.

Отличным примером могут поделиться владельцы автомобилей концерна VAG (Volkswagen, Audi и др.): покупая оригинальные запчасти с символикой этих марок, внутри они часто находят продукцию известных брендов - таких как SKF, INA, FAG. Это и будет самый настоящий оригинал. Поэтому можно приобрести запчасти дешевле, чем "оригинал", но под тем же брендом и с аналогичным качеством.

Чтобы удовлетворить спрос, многие производители переносят производство в страны с дешёвой рабочей силой. В результате оригинальные запчасти с маркировкой Made in China также могут быть качественными, если изготовлены под контролем автопроизводителя.

В наши дни самостоятельно отличить подделку довольно сложно, но есть несколько признаков, которые помогут снизить риск:

- Главное правило - качественная вещь не может стоить дёшево. Это взаимоисключающие понятия.

- Сверка номера детали с каталогом производителя также помогает избежать покупки подделки.

- Полезно заранее изучить внешний вид оригинальной запчасти в интернете и сравнить его с тем, что находится перед вами.

Обратите внимание на средства защиты от подделок: QR-коды, штрихкоды, пломбы, голограммы. - Также можно запросить у поставщика сертификат соответствия или официальный документ от производителя, подтверждающий оригинальность товара. Надёжные поставщики, как правило, предоставляют такие документы без затруднений.

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Дополнительную проверку может провести продавец: по запросу покупателя сканируется штрихкод. Если наклейки нет или сканер выдаёт некорректную информацию, это повод заподозрить подделку. В таких случаях информация направляется в отдел закупок, и поставщик может быть заблокирован, - рассказала эксперт.