Почти все китайские автомобили в РФ оснащены АКП

Почти все китайские автомобили, реализованные в России в 2025 году, оснащены автоматическим типом трансмиссии: на их долю пришлось 95% из 240 тысяч проданных машин, сообщает Сергей Целиков, глава "Автостата".

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Таким образом количество автомобилей с "механикой" составило 16 566 единиц. Больше всего куплено Chery Tiggo 4 Pro - 4722 кроссовера. Haval M6 с МКП выбрали 3592 россиянина, тройку лидеров замкнул Haval Jolion - 1523 авто. В пятёрку также вошли Jetour Dashing - 570 авто, и JAC JS3 - 522 машины.

Ранее "РГ" рассказала, что россияне почти перестали покупать автомобили с дизельными двигателями. Сокращение спроса связано, прежде всего, с ограниченным предложением таких машин на рынке.