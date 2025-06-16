Названы пять новых китайских авто, которые приедут в РФ этим летом

Летом до России доберутся несколько новинок от автомарок из КНР, сообщает портал "Китайские автомобили". Среди них: гибридный седан Exlantix ES, кроссоверы Jaecoo J5 и Nordcross 001, а также обновленные версии уже привычных моделей - полноприводный GAC GS4 и Exeed VX.

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Особое внимание заслуживает Exlantix ES - он был представлен в начале июня вместе с гибридным кроссовером ET, который уже поступил в дилерские центры столицы. Цена на седан стартует от 5 990 000 рублей.

Под его капотом расположены два электродвигателя, суммарная мощность которых составляет 469 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч составляет 4,6 секунды.

Ранее стало известно, что модель получила одобрение типа транспортного средства, и первая партия автомобилей уже отправлена из Китая в Россию. В автосалонах они должны появиться до конца лета.

Еще одной ожидаемой новинкой является Jaecoo J5, который станет самым компактным автомобилем в линейке бренда. Он будет доступен на российском рынке с 1,5-литровым ДВС, вариатором и передним приводом в базовой версии и с мотором 1,6 литра, роботизированным КПП и приводом на четыре колеса в максимальном исполнении. Второй вариант появится чуть позже.

Другой представитель компактных кроссоверов из Китая, GAC GS4, продажи которого начались в нашей стране в марте текущего года, обзаведется полноприводной версией с иным силовым агрегатом на 2,0 литра и автоматической КПП. На данный момент покупателям доступны только 1,5-литровые версии с вариативной коробкой и передним приводом.

Обновленный Exeed VX, который должен в скором времени прибыть в РФ, будет отличаться от дорестайлингового автомобиля дизайном задней части и обновлённым интерьером. Появление модели в стенах дилерских центров планируется на июль этого года. Технические характеристики машины остались без изменений - под капотом расположен двухлитровый силовой агрегат мощностью 249 лошадиных сил, работающий в паре с автоматической КПП Aisin.

Полноразмерный кроссовер Nordcross 001, базирующийся на платформе Lynk & Co 09, ранее замеченный в Китае в процессе транспортировки на автовозе, в скором времени ожидается на нашем рынке. Конструктивно автомобиль опирается на архитектуру SPA, разработанную совместно с компанией Volvo, что обеспечивает высокую степень унификации с моделью XC90.

В основе силовой установки лежит 2-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом, развивающий мощность 254 лошадиных сил, в сочетании с 48-вольтовым стартер-генератором, функционирующим в режиме мягкого гибрида. Трансмиссия представлена 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что продажи кроссовера "Москвич 8" стартуют не раньше середины лета.