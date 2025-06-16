Заявление главы Toyota о вреде электромобилей вызвало споры

Председатель совета директоров Toyota Motor Акио Тойода поднял вопрос о влиянии электромобилей и гибридов на окружающую среду, назвав последние в три раза менее вредными. По его словам, 9 миллионов электромобилей оказывают такое же воздействие на окружающую среду, как 27 миллионов "гибридов".

© Российская Газета

Как отмечает Тойода, в Японии было бы сложно выпустить такое количество электромобилей, соответствующих современным экологическим стандартам, поскольку для их производства и эксплуатации потребуется большое количество электроэнергии, получаемой преимущественно из ископаемых источников.

Однако, как информирует портал CarNewsChina, данные китайских ученых показывают, что это утверждение в корне неверно, особенно в контексте длительной эксплуатации машин.

Согласно исследованию, проведённому в 2022 году учёными из Университета Цинхуа в Китае, электромобили выделяют на 20-30% меньше углекислого газа в процессе производства и эксплуатации по сравнению с легковушками с двигателями внутреннего сгорания. В частности, выбросы углекислого газа у электромобилей составили 118 г на километр пути, в то время как у автомобилей с ДВС этот показатель был равен 163 г.

Исследование журнала Nature, проведённое в 2022 году, показало, что электромобили действительно выделяют больше углекислого газа на стадии производства - от 11 до 14 тонн, в то время как автомобили с ДВС и гибриды выделяют от 6 до 9 тонн. Однако при дальнейшей эксплуатации электромобили компенсируют этот перекос, и углеродный след начинает снижаться после пробега от 31 000 до 45 000 км.

После этого аккумуляторные электромобили наносят окружающей среде меньший вред с точки зрения углеродного следа по сравнению с гибридами и автомобилями с ДВС. Более того, на практике сложно гарантировать, что владельцы гибридов используют их в оптимальном режиме, особенно если речь идёт о подзаряжаемых моделях. Многие собственники просто не заряжают свои машины, нанося тем самым больше вреда экологии при передвижении на ископаемом топливе.

Несмотря на скептицизм Акио Тойоды, Toyota продолжает активно вкладывает средства в разработку электромобилей в Китае. В рамках программы China R&D 2.0 компания сотрудничает с такими компаниями, как Huawei, Xiaomi и Momenta, создавая интеллектуальные системы и новые платформы.

Совместно с GAC и FAW Toyota разрабатывает модели BEV и PHEV, включая bZ5, bZ3X и будущую bZ7. Эти машины адаптированы к местным условиям и создаются в ускоренные сроки.

Выгодно и удобно: как работают экосистемы для автолюбителей

Ранее "РГ" рассказывала о том, что, по словам главы Toyota, будущее без бензиновых моторов невозможно.