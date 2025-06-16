В Новосибирске продают редчайший фургон Matra Rancho по цене двух айфонов

Редкий фургон, созданный французской аэрокосмической компанией Matra, оценили всего в 285 тысяч рублей. Автомобиль с оригинальным металлокомпозитным кузовом и высоким дорожным просветом ориентирован на любителей активного отдыха, хотя имеет только передний привод. В Россию он прибыл в подержанном виде почти тридцать лет назад, а с 2002 года простоял без движения в гараже. Это один из немногих подобных автомобилей, сохранившихся на территории страны и в мире в целом.

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В Новосибирске появилось объявление о продаже необычного фургона Matra Rancho — модели, выпускавшейся французской аэрокосмической компанией в конце 1970-х и начале 1980-х годов. Автомобиль построен на базе агрегатов марки Simca, но получил оригинальный кузов из металлокомпозитов. Он позиционировался как транспорт для активного отдыха и имел увеличенный клиренс, но оснащался только передним приводом.

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

© Drom.ru

Продавец сообщил, что автомобиль был ввезен в Россию в 1995 году в подержанном состоянии и эксплуатировался до 2002 года. После этого фургон простоял в гараже более двадцати лет. На кузове сохранились транзитные номерные знаки старого образца. Matra Rancho оснащен бензиновым мотором объемом полтора литра с карбюратором типа Solex. Продавец честно предупреждает о необходимости заменить технические жидкости. Цена машины составляет 285 тысяч рублей.

В феврале также стало известно о продаже одного из редчайших автомобилей в России — родстера Alfa Romeo 8C Competizione 2010 года выпуска. Уникальный спорткар с пробегом всего три тысячи двести километров оценен в 29,5 миллиона рублей. Эта модель считается одной из самых малотиражных в истории бренда, по данным некоторых источников было выпущено менее трехсот тридцати экземпляров.