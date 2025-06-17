Холодный и быстрый: обзор смартфона realme GT 7

Realme GT 7 - новый субфлагман, который способен потягаться по многим параметрам со смартфонами в два раза дороже его.

© Российская Газета

Вообще, смартфоны средней ценовой категории, флагманы и особенно субфлагманы - наши самые любимые телефоны. Да, настоящие флагманы за много-много рублей очень хороши. Они мощные, роскошно выглядят, с отличными камерами. Такие приятно получить в подарок. Но вот выкладывать за такой аппарат более 100 тыс. руб., причем заметно БОЛЕЕ, скажем так, весьма неприятно.

Совсем другое дело смартфон за 30 тыс. Дешево и сердито. Надо сказать, что смартфоны средней ценовой категории в последние годы сделали поразительный скачок в своем уровне. Но что, если хочется большего?

И вот тут из-за угла выходят субфлагманы. Эти аппараты при цене, условно менее 70 тыс. руб., настолько близко приблизились к флагманам, что производителям приходится очень тщательно следить за тем, чтобы сохранить некоторый технологический и маркетинговый зазор между субфлагманами и "истинными флагманами". В случае с realme GT 7 это не очень удалось. Realme GT 7 по некоторым характеристикам даже превосходит актуальный флагман realme GT 7 Pro. Познакомимся с realme GT 7 поближе.

Главное

Что важно в премиальном смартфоне, когда не нужно идти на компромиссы.

Во-первых, дизайн. Смартфон, как минимум, должен иметь запоминающийся дизайн, отличающий его от конкурентов.Во-вторых, камеры. Тут должен быть "полный фарш": основная камера, телевик, ультраширокоугольная камера, фронталка. И все топ-уровня.В-третьих, производительность. Причем не абстрактная мощность процессора, а именно связка: SoC, память, система охлаждения, аккумулятор.

Но когда дело касается субфлагманов, то все же приходится на чем-то немного экономить. Поэтому они обычно делятся на две группы: с крутыми камерами или с мощными процессорами. Realme GT 7 относится к группе ультрапроизводительных аппаратов. Однако это не значит, что камеры у него "так себе".

Дизайн, конструкция, эргономика

"Обычный" realme GT 7 выпускается в двух цветах: "обсидиан" и "синий ледник" (светло-голубой и черный). Но к нам на обзор приехал realme GT 7 Dream Edition - специальная версия, которая будет поставлена в РФ в количестве 1500 штук. Дизайн этого смартфона создан в коллаборации с командой "Формулы-1" Aston Martin Formula One. Он имеет фирменный цвет Aston Martin Green с золотистыми акцентами блока камер и заднюю панель с аэродинамическими линиями, напоминающими капот болида "Формулы-1". Ну и конечно легендарный логотип Aston Martin - "крылья скарабея". В комплекте идет жесткий чехол с вырезом, чтобы были видны эти самые крылья.

Также есть эксклюзивный интерфейс: иконки, визуальные эффекты во время зарядки, при включении смартфона и режима GT. Оперативной памяти здесь 16 ГБ против 12 ГБ в стандартной версии. В остальном различий нет, так что все, что мы написали в обзоре корректно и для GT 7 Dream Edition и для GT 7.

Мы не первый раз видим различные коллаборации и "лимитки" от производителей смартфонов (видимо, их вдохновили аналогичные истории с лимитированными сериями кроссовок), но такого "дорого-богато" давненько не было. Впечатляет. Но, как говорится, лучше один раз увидеть…

Что касается эргономики, то задняя панель (вероятно, композитное стекло) довольно скользкая, однако чехол, входящий в комплект (а в версии GT 7 Dream Edition он просто роскошный), решает проблему. Сам чехол тонкий и не делает телефон сильно толще. Минус в эргономике только один: расположение сканера отпечатка пальцев в самом низу экрана. В актуальных флагманах 2025 года сканер поднимают выше. И увы, сканер оптический, а не ультразвуковой.

Как это принято у смартфонов, оптимизированных под игры, экран GT 7 плоский (что порадует хейтеров "экранов-водопадов"), боковая рамка пластиковая. Выделенный четырехканальный чип оптимизирует работу антенн и приоритет ресурсов сети при нагрузке, повышая стабильность и качество соединения внутри зданий, в лифтах или в местности с ограниченным числом вышек связи. Это касается как мобильной сети, так и Wi-Fi. У нас проблем с мобильной связью и Wi-Fi не было, связь была на уровне топовых аппаратов других вендоров.

Экран защищен ударопрочным стеклом. Возможно это Corning Gorilla Glass 7i. Кроме того, смартфон получил модную в этом году степень защиты IP69 (защита от погружения на глубину до 1,5 м в течение 30 минут и от струй воды под высоким давлением). Все элементы управления находятся на правой грани, левая грань "чистая".

Лоток рассчитан на 2 SIM-карты, но… И это важно! realme GT 7 стал первым смартфоном Realme с поддержкой eSIM в России. Респект.

Программно-аппаратная платформа

Realme GT 7 работает на процессоре Dimensity 9400e от MediaTek. Судя по всему, это первый в мире смартфон на этом процессоре. Мы видим одно ядро Cortex-X4 на частоте 3,4 ГГц, три ядра Cortex-X4 на частоте 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 на частоте 2,0 ГГц. Это процессор не такой мощный, как Snapdragon 8 Elite, но более энергоэффективный. Почему это важно.

Современные топовые процессоры обладают очень большой вычислительной мощью, значительно превосходящие требования любых приложений и игр. Проблема в другом. В охлаждении. Охлаждать такие горячие "камни" как Snapdragon 8 Elite сложно и если это не сделать должным образом, то начинается перегрев и троттлинг - снижение рабочей частоты и производительности процессора. Поэтому в играх смартфоны с менее мощным процессором, но с лучшей системой охлаждения выигрывают в плане пользовательского опыта и комфорта у суперпроизводительных в тестах, но недостаточно хорошо охлаждающих свои процессоры моделей.

Это учли в realme и уделили большое внимание охлаждению. В realme GT 7 впервые в мире (так говорят в realme) применяется система охлаждения с применением технологии IceSense Графена.

Графен - это современный материал, который имеет теплопроводность в 10 раз выше, чем графит. Обычно, графит используется как дополнительный слой для теплоотвода между задней крышкой и батареей смартфона. У realme GT 7 внутрь крышки был интегрирован специальный графеновый слой, который позволяет более эффективно отводить тепло, которое выделяется процессором. Эффективность теплоотвода GT 7 выше в 24 раза по сравнению с пластиковой задней панелью с графитовой прокладкой и в 5-6 раз по сравнению со стеклянной. Совместно с испарительной системой охлаждения площадью 7700 мм2 и использованием теплопроводящего геля, система охлаждения realme GT 7 является очень эффективной, а температура процессора под высокими нагрузками в среднем на 6 градусов ниже, чем была у прошлогоднего GT 6.

Realme GT 7 в бенчмарке AnTuTu набрал солидные, но не рекордные 2,13 млн баллов, но главное не это. В получасовом CPU Throttling Test, смартфон нагрелся очень умеренно, а среднее падение производительности составило 29%, что в общем очень достойный показатель.

В такие тяжелые по графике игры как Genshin Impact, Honkai: Star Rail, PUBG и некоторые другие играть можно долго, причем с максимальными настройками и высоким фреймрейтом. Но тут нужно учитывать, что не все игры оптимизированы под процессоры MediaTek. В первую очередь они оптимизируются под Qualcomm, так что, в части игр фреймрейт может проседать, а процессор сильнее нагревается. Но, опять же. Играть, причем с красивой и быстрой графикой все равно можно.

Realme GT 7 Pro работает под управлением Android 15 с графической оболочкой Realme UI 6.0. Как и в случае с любым Android 15, у realme также есть набор функций искусственного интеллекта, включая переводчик, графический редактор и пр. Доступно также и множеств ИИ-инструментов благодаря интеграции с Google Gemini (с подключением Gemini придется пару минут повозится). Можно делать перевод скриншотов, синхронный перевод. А еще есть AI Gaming Super Resolution и Super Frame, которые улучшают визуальные эффекты в играх. Смартфон также оснащен нейросетевым процессором последнего поколения APU 790, что позволяет нейронным моделям работать напрямую на устройстве без подключения к сети.

Экран, аккумулятор и звук

Realme GT 7 оснащен LTPO AMOLED -экраном диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5К (2780×1264), с плотностью пикселей 450 PPI и плавной частотой обновления 1-120 Гц и яркостью до 6000 нит (пиковая), до 1600 нит (повышенная) и до 600 нит(типовая). Экран суперяркий. На солнце все видно. Рамки довольно компактные (1,94 мм снизу и 1,49 мм сверху и по краям). Смартфон имеет систему защиты зрения при помощи AI и высокой частотой ШИМ (Широтно-импульсной модуляции) 2160 Гц. Такой частоты достаточно чтобы нивелировать эффект мерцания экрана при снижении яркости.

А теперь перейдем к одной из самых интересных фишек realme GT 7 его аккумулятору, емкость которого была увеличена до 7000 мАч. При этом благодаря использованию кремний-углеродного аккумулятора, увеличение емкости не повлекло за собой увеличения размеров смартфона. Содержание кремния в аноде было увеличено до 10%, а энергоемкость кремния в 11 раз выше традиционного графита. При этом кремний более устойчив при работе с высокими или низкими температурами и не теряет заряд при перепадах температуры. Емкости батареи хватает на 2 дня активного использования смартфона. Для более быстрой зарядки в realme GT 7 используется батарея с двумя ячейками и зарядное устройство мощностью 120 Вт, что позволяет зарядить смартфон до 100% за 42 минуты. Для дополнительной защиты аккумулятора от износа используется специальный чип, который контролирует его температуру. Также этот чип позволяет контролировать работу байпас-зарядки устраняя избыточное тепловыделение. Температура смартфона в среднем на 1 градус ниже, чем при работе от батареи или с использованием обычной обходной зарядки. Но вот беспроводной зарядки нет. Почему? Загадка. Возможно, чтобы не делать смартфон толще. Все же у нас и супераккумулятор, требующий места.

Что касается звука, то разумеется мы имеем стереодинамики, но все же отметим, что нижний выделенный играет громче верхнего совмещенного с разговорным

Камеры

И вот наступила очередь камер GT 7. Что мы имеем.

В основной камере используется сенсор разрешением 50 Мп Sony IMX906 с оптической стилизацией (OIS) и поддержкой AI функций. Размер сенсора 1/1,56 дюйма, диафрагма f 1.88, размер пикселя 1 микрон. Такой же сенсор используется в актуальном флагмане GT 7 Pro. Поддерживается запись видео на основную камеру 4К 60 кадров в Dolby Vision, 4К 120 кадров и 8К 30 в обычном режиме.

GT 7 также оснащен 2Х телефото объективом 50 Мп Samsung S5KJN5, размером 1/2,8 дюйма с диафрагмой f 2.0. Сенсор используется для AI Портретной съемки и неплохо зарекомендовал в прошлогоднем флагмане GT 6.

А еще смартфон получил ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп. Ну, такое. Все же возникает ощущение, что ультраширик добавили "на сдачу".

Фронтальная камера на 32 Мп позволяет вести видеосъемку в разрешении до 4К 60 кадров, например, для творческих блогов. Используется сенсор Sony IMX615, размером 1/2,74 дюйма.

Кстати, у GT7 новый ИИ-захват движения и появилась возможность более быстрой серийной съемки. Подводный режим теперь также позволяет записывать видео в разрешении 4К 60 кадров. Вообще, вторжение ИИ в интерфейс смартфона лучше всего видно в разнообразных переводчиках, распознавании образов, и в работе камер. Туда добавили реально много различных "улучшайзеров" и ИИ-инструментов.

Основная камера GT 7 снимает солидные фотографии с разрешением 12,5 Мп. Детализация неплохая. Цвета хорошие, как и контрастность и динамический диапазон. В целом, достойно. Портреты с основной камеры тоже норм. Распознавание и разделение объектов на высоте, качество размытия фона хорошее.

Телеобъектив обеспечивает 2-кратный зум (маловато) и немного мягок на мелких деталях, таких как листва, но в остальном он также выдает хорошие кадры. Баланс белого соответствует основной камере, а динамический диапазон и контрастность нас вполне устроили.

А вот фотографии с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры не очень впечатляют. Они годятся для размещения в соцсетях, но не более того. Чудес от такого маленького сенсора ждать не стоит.

32-мегапиксельная селфи-камера снимает селфи на твердую "четверку". Текстура кожи и ее оттенки хорошо передаются. Динамический диапазон приличный, хотя и не выдающийся.

Основная камера Realme GT 7 делает очень хорошие снимки даже при слабом освещении. Уровень детализации сохраняется, темные области хорошо экспонированы, источники света не засвечивают кадр. Телеобъектив также отлично справляется со съемкой при слабом освещении. Когда света становится слишком мало, телефон переключается с телеобъектива на цифровое кадрирование с основной камеры. В любом случае мы получаем хорошую детализацию и сбалансированную экспозицию.

Ночные фотографии, сделанные с помощью сверхширокоугольной камеры, не впечатлили, но они оказались лучше, чем мы ожидали.

Технические характеристики

Сеть: GSM / HSPA / LTE / 5G;

Размеры: 162.4 x 76.1 x 8.3 мм;

Вес: 206 г;

Материалы: композитная задняя панель;

SIM-карта: Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM;

IP69 пыленепроницаемый и водонепроницаемый (выдерживает струи воды под высоким давлением; погружение до 1.5м на 30 минут);

Дисплей: LTPO AMOLED, 1 млрд цветов, 120Гц, 2160Гц PWM, HDR10+, Dolby Vision, 600 нит (стандартный), 1600 нит (автоматический), 6000 нит (пиковый);

Диагональ: 6.78 дюйма, 111.7 см² (~90.4% соотношение площади экрана к корпусу);

Разрешение: 1264 x 2780 пикселей (~450 ppi плотность);

Платформа: ОС: Android 15, до 4 крупных обновлений Android, Realme UI 6.0;

Чипсет: Mediatek Dimensity 9400e (4 нм);

Процессор: Восьмиядерный (1x3.4 ГГц Cortex-X4 & 3x2.85 ГГц Cortex-X4 & 4x2.0 ГГц Cortex-A720);

Графика: Immortalis-G720 MC12;

Память: Встроенная: 256ГБ 12ГБ RAM, 512ГБ 12ГБ RAM, 512ГБ 16 ГБ RAM, UFS 4.0;

Тройная основная камера:

50 МП, f/1.8, (широкоугольная), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS;

50 МП, f/2.0, (телеобъектив), 1/2.76", 0.64µm, PDAF, 2x оптический зум;

8 МП, f/2.2, 16мм, 112° (ультраширокоугольная), 1/4.0", 1.12µm;

Особенности: Цветовой спектральный сенсор, светодиодная вспышка, HDR, панорама;

Видео: 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, Dolby Vision HDR;

Фронтальная камера:

Одинарная: 32 МП, f/2.5, 21мм (широкоугольная), 1/2.74", 0.8µm;

Видео: 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps;

Звук: стереодинамики;

24-бит/192кГц Hi-Res аудио;

Коммуникации:

WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct;

Bluetooth: 5.4, A2DP, LE;

Навигация: GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS;

NFC;

Инфракрасный порт;

USB: USB Type-C;

Датчики: Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический), акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас;

Аккумулятор:

Тип: Si/C Li-Ion 7000 мАч;

Зарядка: 120Вт проводная, 14 мин до 50%, 40 мин до 100%;

7.5Вт обратная проводная зарядка;

Обходная зарядка;

Вердикт

Для начала давайте посмотрим на цены GT 7 и будем держать их в уме.

realme GT 7 в конфигурации 12 + 256 ГБ от 59 999 руб.

realme GT 7 в конфигурации 12 + 512 ГБ от 64 999 руб.

realme GT 7 Dream Edition в конфигурации 16 + 512 ГБ от 74 999 руб.

Даже GT 7 Dream Edition по стоимости, вполне укладывается в категорию субфлагманов. Что означает, что по очень гуманной цене мы получаем приятный, хотя и не выдающийся по дизайну GT 7 или по менее гуманной, бомбический по дизайну и комплектации GT 7 Dream Edition. Плюс очень быстрый и энергоэффективный (хотя и не топовый) процессор с отличным охлаждение, мощности которого хватает на любые игры в максимальном разрешении.

Dimensity 9400e вообще хватает на все, что можно представить в мире мобильного ПО. А еще есть гигантский (по емкости) аккумулятор, которого хватит на два дня работы, очень быстрая зарядка и отличный экран. Пылевлагозащита. Что еще нужно для счастья? Камеры? Эээ камеры тут... неплохие. Все же у нас субфлагман, а не "бюджетник". Но если вы угораете по мобильной фотографии и видеосъемке, то стоит смотреть в сторону камерофонов - либо актуальных субфлагманов, таких как realme GT 7, но с уклоном на фото/видео, либо прошлогодних и двухлетних флагманов.