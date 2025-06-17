На какие автозапчасти тратят больше всего денег

Эксперты агентства "Автостат" провели исследование и выяснили, что емкость вторичного рынка запчастей за прошедший год составила почти 30 млн долларов. В рамках проведенного анализа также было определено, на какие группы автомобильных компонентов россияне потратили больше всего средств.

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Лидирующую позицию по объемам продаж уверенно занимают шины, на которые приходится почти 14% от общего объема рынка. На втором месте - детали подвески с долей 8,5%, а на третьем - моторные масла с показателем в 7,8%.

На четвертой и пятой позициях расположились детали тормозной системы и электрооборудование со значением в 5,6% и 4% соответственно.

В число наиболее популярных комплектующих также входят запчасти трансмиссии (3,6%), фильтры (3,5%), элементы рулевого управления (3,3%), кузовные панели (3,1%) и аккумуляторы (2,7%).

Суммарно на эти десять категорий приходится более половины всего рынка - 56% от общего объема продаж автокомпонентов.

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