Энтузиасты построили Porsche 911 GT3 с мотором от SsangYong Actyon

Porsche давно зарекомендовала себя как производитель одних из лучших гоночных автомобилей в мире. Машины этой марки создаются с невероятной тщательностью, чтобы побеждать на международных трассах по всему миру.

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У немецкой компании больше побед в Ле-Мане, Дайтоне и Себринге, чем у любого другого автопроизводителя. Её автомобили категории GT3, построенные на базе серийных моделей, доминируют на частных гоночных сериях уже десятилетиями.

Однако это будет первый случай, когда один из лучших представителей GT3 примет участие в бюджетной серии гонок под названием Antipodean Lemons (важно, что Antipodean Lemons не связана с североамериканской серией 24 Hours of Lemons).

Когда группа автомобильных энтузиастов в Новой Зеландии обнаружила гоночный Porsche GT3 Cup на свалке с повреждениями от аварии, они решили, что стоит вернуть эту машину к жизни. Прекрасная оппозитная «шестёрка» Porsche объёмом 3,6 литра уже давно отсутствовала.

В качестве основы для этого низкобюджетного гоночного автомобиля взяли... SsangYong Actyon Sports.

Кузов установили на стапель и выровняли его насколько это было возможно. После этого начался следующий этап — как пристыковать его к рамному шасси внедорожника SsangYong, при этом не превратив машину в монстра высотой шесть метров с ужасной управляемостью.

Передние кузовные панели машины, разумеется, были повреждены в аварии, сделавшей шасси непригодным. Команда нуждалась в новых деталях и взяла их с другого разбитого Porsche. Судя по всему, все панели спереди были сняты с разбитого дорожного GT3, купленного по дешёвке.

Интересно, что фактические перед нами Porsche 911 с двигателем от Mercedes-Benz. Только корейским. У SsangYong не было средств на разработку собственного надёжного и сбалансированного мотора, поэтому компания просто покупала рядные 2,3‑литровые «четвёрки» у Mercedes-Benz.

Версия E23 двигателя M111 устанавливалась на C-класс, E-класс и фургоны Vito в 1990-х, а в продукции SsangYong использовалась вплоть до 2014 года. Actyon Sports — один из таких автомобилей. В данной конфигурации мотор выдаёт около 150 лошадиных сил и примерно 176 Н·м крутящего момента.

Это на несколько сотен «лошадей» меньше, чем у оригинального двигателя Porsche 997 GT3 Cup, и звучит он, конечно, не так впечатляюще, но, судя по всему, машина получилась очень весёлой.

Спереди появился подрамник двигателя от SsangYong, а сзади — крепление дифференциала. Затем пришлось вырезать тоннель в полу Porsche, чтобы разместить коробку передач и карданный вал. SsangYong был праворульным, и команда использовала его рулевое управление и переднюю подвеску, так что Porsche GT3 пришлось переделывать под правый руль.

Ещё одна интересная деталь: передние тормозные суппорты сняты Ford GT 2005 года, который ещё новым был переделан под GT3 Matech.