Автоэксперт дала советы по уходу за машиной на даче

Директор по сервису компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова рассказала, что автомобилист на даче может самостоятельно выполнить ряд несложных ремонтных работ в своей машине, например смазать петли дверей, капота и багажника, а также замки.

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«Также стоит очистить клеммы аккумулятора, промыть арки и обработать их антикорспреем или мовилем», — поделилась она в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, Трушкова рекомендовала на даче заняться полировкой фар и заменой фильтров и дворников.

Помимо этого, автомобилист может очистить от лишнего веса багажник, проверить уровни жидкостей, а также разместить в салоне ленту антискрип, добавила эксперт.

Как сэкономить на ТО

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр посоветовал автомобилистам перед дальней поездкой проверять тормозные колодки, рулевую систему и шины, а также исправность световых приборов.