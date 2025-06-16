Автоэксперт рассказал об опасности езды на автомобиле с открытыми окнами

Автоэксперт Андрей Бундин рассказал, почему опасно ездить на автомобиле с открытыми окнами.

В беседе с Regions.ru он заявил, что существует два лагеря автолюбителей: одни предпочитают использовать климат-систему, другие — ездить с открытыми окнами. В обоих случаях есть свои плюсы и минусы.

«Открывать окна в автомобиле летом нужно только во время езды. Если водитель стоит в пробке — это не лучшая идея, потому что асфальт нагревается, становится очень жарко. Всё равно придётся использовать кондиционер. Также пыль и грязь с дороги будут сильно пачкать салон», — отметил специалист.

По его словам, лучшее время для езды с открытыми окнами летом — вечер, поскольку охлаждённый воздух приятнее кондиционера.

Эксперт подчеркнул, что автомобильный кондиционер требует осторожности: неопытные водители могут простудиться из-за неверной температуры, а в самой системе скапливаются плесень и микроорганизмы. Поэтому важно регулярно чистить кондиционер и менять фильтры согласно регламенту, заключил он.

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